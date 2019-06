Aktien aus der Gesundsheitsbranche sind derzeit gefragt. In der TSI-Branchenliste rangiert der Sektor unter den Top-10. Neben etlichen Titeln aus den Vereinigten Staaten spielt in der Branche Carl Zeiss Meditec vom deutschen Kurszettel in der Champions League der stärksten Aktien mit.Wachsende NachfrageDas Unternehmen aus Jena gehört zum Optik- und Elektronikkonzern Carl Zeiss AG, der rund 59 Prozent der Aktien an Carl Zeiss Meditec hält. Das Unternehmen hat sich auf Medizintechnik im Bereich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...