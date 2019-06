Der Bitcoin klettert am Mittwoch um über zehn Prozent nach oben und hat dabei die Marke von 12.500 Dollar hinter sich gelassen. Gemeinsam mit dem Kurs zieht dabei auch das Handelsvolumen kräftig an. Das spielt auch dem deutschen Kryptobörsen-Betreiber Bitcoin Group in die Karten.Nach Daten von coinmarketcap.com hat sich das Handelsvolumen beim Bitcoin im Vergleich zu Mittwoch vor einer Woche auf rund 32,3 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Selbst auf dem Höhepunkt der Rallye Ende 2017 lag das ...

