DARMSTADT (IT-Times) - Der deutsche Batteriehersteller Akasol AG gab heute bekannt, die erste Lithium-Ionen Batterie-Fertigungsstätte in den USA errichten zu wollen. Die Akasol AG will eine Produktionsstätte in den USA errichten. Geplant ist die neue Anlage für den Großraum Detroit in Michigan. Ziel...

Den vollständigen Artikel lesen ...