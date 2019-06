Basel (ots) - Der Bundesrat beantragt dem Parlament, die

«Tierversuchsverbots-Initiative» zur Ablehnung zu empfehlen.

Interpharma begrüsst diesen Entscheid, denn die Initiative würde den

Forschungs- und Innovationsstandort Schweiz massiv gefährden.



Die Volksinitiative "Ja zum Tier- und Menschversuchsverbot - Ja zu

Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» wurde am

18. März 2019 eingereicht und ist weit mehr als eine

Tierversuchsverbots-Initiative. Mit ihren radikalen Forderungen

tangiert die Initiative auch die Humanforschung respektive die

klinische Forschung an unseren Universitätsspitälern sowie

verschiedene weitere Branchen wie die Landwirtschaft oder die

Lebensmittelindustrie.



Tierversuche weiterhin notwendig



Ohne Tierversuche gäbe es heute keine wirksamen Behandlungen gegen

schwerwiegende Krankheiten. Besonders im Bereich hochkomplexer

Krankheiten des Nervensystems sowie bei Autoimmunkrankheiten wie

Multiple Sklerose, aber auch bei Krebs müssen auch künftig Versuche

an Tieren möglich sein, damit neue und wirksamere Medikamente und

Therapien entwickelt werden können. Zudem sind Tierversuche in vielen

Fällen per Gesetz vorgeschrieben. Dabei werden international

akzeptierte Richtlinien (ICH-Guidelines), welche die 3R-Prinzipien

(Replace, Reduce, Refine) berücksichtigen, befolgt. Die forschende

Pharmaindustrie ist sich ihrer Verantwortung im Umgang mit

Tierversuchen bewusst und fördert seit Jahren die Forschung nach dem

Prinzip der 3R. Damit sollen Tierversuche - wo möglich - durch

Alternativmethoden ersetzt, die Zahl der Versuchstiere reduziert und

die Aussagekraft der Versuche durch die Reduktion der Belastung für

die Tiere verbessert werden.



Weltweit einzigartige Einschränkungen



Die Initiative verlangt nicht nur ein Verbot von Tierversuchen,

sondern trifft auch die Forschung am Menschen respektive die

klinische Forschung an unseren Universitätsspitälern. Dadurch würde

die biomedizinische Forschung praktisch verunmöglicht werden und die

Schweiz wäre komplett vom medizinischen Fortschritt abgeschnitten.

Zudem würden den Patientinnen und Patienten in der Schweiz durch das

Handelsverbot von Produkten, die mithilfe von Tierversuchen und dank

der klinischen Forschung entwickelt wurden, künftig neue,

möglicherweise lebenswichtige Medikamente vorenthalten werden.



Deutliche Ablehnung von Bundesrat und Bevölkerung



In seiner verabschiedeten Botschaft beantragt der Bundesrat dem

Parlament, die Volksinitiative ohne direkten und indirekten

Gegenvorschlag Volk und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Der

Bundesrat erachtet das geltende Recht als ausreichend streng, um

Mensch und Tier in der Forschung zu schützen. Zudem ist er der

Ansicht, dass bei Annahme der Initiative die Versorgung mit

Medikamenten nicht mehr sichergestellt werden und die Bevölkerung

aufgrund des Importverbots auch nicht mehr von Entwicklungen im

Ausland profitieren könnte. Das würde nicht nur Medikamente

betreffen, sondern auch zahlreiche andere Produkte, die mit

Tierversuchen erforscht werden. Aufgrund der radikalen Forderungen

wäre die Initiative somit nur sehr schwer umsetzbar und sie hätte

negative Folgen für Gesundheit, Forschung und Wirtschaft in der

Schweiz.



Interpharma begrüsst den Entscheid des Bundesrates und auch die

Schweizer Stimmbevölkerung hat die Radikalität der Initiative

erkannt. Gemäss einer repräsentativen Umfrage, die gfs.bern im

Auftrag von Interpharma durchgeführt hat, würden 64% der Schweizer

Stimmberechtigten diese Initiative zurzeit ablehnen. Der Grundsatz

«Kontrolle statt Verbote» hat sich in der Schweizer Forschungspolitik

bewährt und wurde bei bisherigen Abstimmungen von der Bevölkerung

immer unterstützt.



