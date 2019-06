Hamburg (ots) -



Im Rahmen der diesjährigen Vertreterversammlung präsentierte der Vorstandsvorsitzende Oliver Pöpplau vor den anwesenden Mitgliedervertretern und Gästen die betriebswirtschaftlichen Zahlen des Jahres 2018.



Die Bilanzsumme stieg um 0,8 Prozent auf insgesamt 3,8 Mrd. Euro. Ein wesentlicher Wachstumstreiber war mit rund 480 Mio. Euro erneut das starke Baufinanzierungsgeschäft. Das Kreditgeschäft insgesamt stieg gegenüber dem Vorjahr um 7,5 Prozent auf 2,0 Mrd. Euro. "Das Wachstum trägt zur Stabilisierung der Zinserträge und somit zur Sicherung der nachhaltigen Wirtschaftlichkeit der Genossenschaft bei", so Pöpplau. Die Einlagen der Bank stiegen trotz Niedrigzinsphase um 6,9 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro. Aus dem Jahresüberschuss von 4,1 Mio. Euro wurde die Zahlung einer Dividende von 1,5 Prozent von den Mitgliedervertretern beschlossen, sodass fast eine Million Euro an die Mitglieder der Genossenschaft ausgeschüttet werden und rund 3,1 Mio. Euro in die Rücklagen fließen.



Für das Jahr 2019 plant die Bank erneut ein positives betriebswirtschaftliches Ergebnis auf Vorjahresniveau. Die individuellen Verhandlungen zur Kooperation mit der Fiducia & GAD IT wurden Ende Februar 2019 erfolgreich abgeschlossen. Eine Umstellung ist für Herbst nächsten Jahres geplant. Veränderungen beim derzeitigen Bestand von 20 Filialen mit Mitarbeitern sind in 2019 nicht vorgesehen. Die Einführung von Kontoführungsgebühren ist weiterhin nicht geplant.



Turnusgemäß scheiden im Rahmen der Mitglieder-Vertreterversammlung jeweils drei Mitglieder aus dem neunköpfigen Aufsichtsrat der Bank aus. Eine Wiederwahl ist möglich. Der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Kuczora stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Seit 26 Jahren war er im Aufsichtsrat der Bank und seit 24 Jahren war er der Aufsichtsratsvorsitzende. Für diese außergewöhnlich lange Zeit wurde ihm in Anerkennung und Würdigung der Verdienste in der genossenschaftlichen Arbeit die Ehrennadel in Silber des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes e.V. verliehen. Diese Auszeichnung wurde gestiftet zur Erinnerung an die beiden Begründer der deutschen Genossenschaftsbewegung, Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch. Als Nachfolgerin für Peter Kuczora wurde die stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Regina Rusch-Ziemba, in den Aufsichtsrat und als deren Vorsitzende gewählt.



