Ekosem-Agrar veröffentlicht Details zur neuen Unternehmensanleihe DGAP-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Ekosem-Agrar veröffentlicht Details zur neuen Unternehmensanleihe 26.06.2019 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ekosem-Agrar veröffentlicht Details zur neuen Unternehmensanleihe * Emissionsvolumen von bis zu 100 Mio. Euro * Zinssatz 7,50 % p.a.; Laufzeit 5 Jahre * Ziel: Wachstumsfinanzierung und Optimierung der mittel- bis langfristigen Finanzierungsstruktur * Umtauschangebot für Investoren der ESA-Anleihe 2012/2021 als Teil der Neuemission Walldorf, 26. Juni 2019 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, beabsichtigt die Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Ziel der Emission ist es, in einem günstigen Umfeld weitere Mittel zur Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses zu generieren sowie frühzeitig die mittel- bis langfristig ausgerichtete Finanzierungsstruktur zu sichern. Die zusätzlichen Mittel aus der Anleiheemission sollen zur Finanzierung des Kaufs von Agrarbetrieben und landwirtschaftlichen Flächen eingesetzt werden. Die neue Anleihe ist mit einem Zinssatz von 7,50 % p.a. ausgestattet. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Die Emission erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland. Der dafür erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt. Zudem werden die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern per Privatplatzierung angeboten. Wolfgang Bläsi, CFO der Ekosem-Agrar AG: "Über die Unternehmensanleihen sichern wir uns den Zugang zu den Kapitalmärkten. Hier haben wir uns als verlässlicher Akteur etabliert und eine starke Investorenbasis aufgebaut. Mit der geplanten Emission ergänzen wir die zinsgünstigen Projektfinanzierungen von russischen Banken. In Verbindung mit dem Umtauschangebot verbessern wir außerdem unser Laufzeitenprofil und bieten Investoren weiterhin eine sehr attraktive Anlagemöglichkeit." Die Emission beinhaltet ein freiwilliges Umtauschangebot für die 2021 fällige Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2021 (WKN: A1MLSJ / ISIN: DE000A1MLSJ1) mit einem Volumen von 50 Mio. Euro. Inhaber der Anleihe 2012/2021 erhalten für jede umgetauschte alte Anleihe eine neue Anleihe 2019/2024 zuzüglich einer Barzahlung. Diese setzt sich aus einer Umtauschprämie von 25,00 Euro sowie den anteiligen Stückzinsen in Höhe von 31,40 Euro, die auf die umgetauschte Anleihe 2012/2021 entfallen, zusammen. Den am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot und für das Umtauschangebot beginnt am 28. Juni 2019 und endet voraussichtlich am 26. Juli 2019, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung). Vorgesehen ist eine Einbeziehung der Anleihe 2019/2024 zum Handel im Freiverkehr der Börse Stuttgart. Ekosem-Agrar verpflichtet sich, wie schon in den vergangenen Jahren, zu einer deutlich über das gesetzliche Maß hinausgehenden Transparenz in der Finanzberichterstattung, einschließlich Geschäfts- und Halbjahresberichte. Der von der CSSF gebilligte Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.ekosem-agrar.de/investor-relations und www.bourse.lu zur Verfügung. Eckdaten der Ekosem-Agrar Unternehmensanleihe 2019/2024 Emitten- Ekosem-Agrar AG, Walldorf (Deutschland) tin Emissi- bis zu 100.000.000 Euro (davon Umtausch max. 50.000.000 onsvolu- Euro) men ISIN DE000A2YNR08 WKN A2YNR0 Stücke- 1.000 Euro lung/Wä- hrung Zins- 7,50 % p.a. satz (Kupon) Lauf- 5 Jahre zeit Zinszah- jährlich, jeweils am 1. August lung Zahl- Bankhaus Gebr. Martin stelle Rückzah- 100 % lungs- kurs Fällig- 1. August 2024 (Call Option ab 1. August 2021) keit Coven- Kontrollwechsel, Ausschüttungssperre, Pari-Passu-Klausel, ants Negativverpflichtung, Sonstige Kündigungsrechte, Veröffentlichung Konzernjahres& halbjahresabschluss Wertpa- Inhaber-Teilschuldverschreibungen pierart Listing Börse Stuttgart (Freiverkehr) Über Ekosem-Agrar Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von knapp 149.000 Rindern in der Milchproduktion (davon rund 77.640 Milchkühe) und einer Milchleistung von ca. 2.070 Tonnen Rohmilch pro Tag zum 30. April 2019 ist die Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine landwirtschaftliche Nutzfläche von über 554.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit über 13.000 Mitarbeitern in neun Regionen in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2018 eine Betriebsleistung von 377 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 116 Mio. Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen unter: www.ekosem-agrar.de Ekosem-Agrar Kontakt Adrian Schairer // T: +49 (0) 6227 3585 936 // E: ir@ekosem-agrar.de Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de Presse / Investor Relations Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekosem-agrar.de Disclaimer Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren dar. Eine Entscheidung, in Schuldverschreibungen der Ekosem-Agrar AG zu investieren, sollte lediglich auf Basis des von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts, der auf der Website der Emittentin unter www.ekosem-agrar.de/investor-relations und auch auf der Internetseite der Börse Luxemburg unter www.bourse.lu veröffentlicht ist, getroffen werden. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 26.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 