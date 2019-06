MAX Automation SE beschließt Veräußerung ihrer Minderheitsbeteiligung an der ESSERT GmbH DGAP-News: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Verkauf MAX Automation SE beschließt Veräußerung ihrer Minderheitsbeteiligung an der ESSERT GmbH 26.06.2019 / 17:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG MAX Automation SE beschließt Veräußerung ihrer Minderheitsbeteiligung an der ESSERT GmbH Düsseldorf, 26. Juni 2019 - Der Verwaltungsrat der im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA58) hat in seiner gestrigen Verwaltungsratssitzung die Veräußerung ihrer Minderheitsbeteiligung an der ESSERT GmbH beschlossen. Die Gründe für die Verkaufsentscheidung erläutert Andreas Krause, Vorsitzender des Management Boards und CFO der MAX Automation SE: "Die Erwartungen an diese Beteiligung haben sich nicht erfüllt. Gleichzeitig gehört die ESSERT GmbH nach der strukturellen Neuausrichtung unserer Gruppe nicht mehr zum Kerngeschäft. Wir richten unseren Fokus auf nachhaltig profitables Wachstum und wollen den MAX Automation Konzern renditeoptimiert weiterentwickeln." Die ESSERT GmbH besteht aus den Geschäftsbereichen "Advanced Robotics" und "Digital Processes". Die derzeitigen Anteilseigner der Gesellschaft sind übereingekommen, dass Christopher Essert das Unternehmen alleine in der von ihm gewünschten Fokussierung weiterentwickelt. Hierzu erfolgt der Rückerwerb der von der MAX Automation gehaltenen Anteile an der ESSERT GmbH durch deren Geschäftsführer Christopher Essert. Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum 30.06.2019 vollzogen. Kontakt: Katja Redweik Leitung Unternehmensentwicklung/IR MAX Automation SE Tel.: +49 - 211 - 9099 144 katja.redweik@maxautomation.com Ansprechpartner für Medienvertreter: Susan Hoffmeister CROSS ALLIANCE communication GmbH Telefon: +49 - 89 - 125 09 03 30 sh@crossalliance.de Marco Cabras newskontor - Agentur für Kommunikation Telefon: +49 - 211 - 863 949 22 marco.cabras@newskontor.de Über die MAX Automation SE Die MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA58) mit Sitz in Düsseldorf ist eine international agierende Industriegruppe für High-Tech-Automatisierungslösungen. Das operative Geschäft gliedert sich in drei Konzernbereiche: Im Geschäftsfeld Process Technologies agiert der Konzern durch sein umfassendes technologisches Know-how als Innovationsführer in der Entwicklung und Fertigung von proprietären Lösungen (z. B. Dosieren, Imprägnieren) insbesondere für die Branchen Automobilindustrie und Elektronikindustrie. Im Geschäftsfeld Environmental Technologies entwickelt und installiert MAX Automation technologisch komplexe Anlagen für die Recycling-, Energie- und Rohstoffindustrie. Im Geschäftsfeld Evolving Technologies entwickelt MAX Automation hoch qualitative Montage- und Systemlösungen für die Branchen Medizintechnik und Automotive sowie in den Bereichen Robotic und Augmented Automation. www.maxautomation.com 26.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MAX Automation SE Breite Straße 29-31 40213 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 90991-0 Fax: +49 (0)211 90991-11 E-Mail: Investor.Relation@maxautomation.com Internet: www.maxautomation.com ISIN: DE000A2DA588 WKN: A2DA58 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 831637 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 831637 26.06.2019 ISIN DE000A2DA588 AXC0274 2019-06-26/17:11