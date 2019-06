Xining, China (ots/PRNewswire) - Eine dreitägige Investment- und Handelsmesse mit Fokus auf nachhaltiger Entwicklung in der mongolisch-tibetischen autonomen Präfektur Haixi kam am 22. Juni zu Ende, meldete die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Präfektur-Ausschusses der mongolisch-tibetischen autonomen Präfektur Haixi der VRC.



Insgesamt wurden auf der Haixi-Untermesse der 20. Qinghai China Investment and Trade Fair for Green Development 78 Projekte im Wert von 23,49 Milliarden Yuan (3,42 Milliarden USD) unterzeichnet. Die Projekte decken verschiedene Bereiche ab, darunter Chemie (Salz), neue Materialien, Ausrüstungsfertigung und Tourismus.



Die Projekte unter ihnen, die in Bezug zu Qaidams Pilotzone für Kreislaufwirtschaft stehen, belaufen sich auf einen Wert von 13,84 Milliarden Yuan.



Wen Guodong, Sekretär des Präfektur-Ausschusses der VRC und Qaidams Pilotzone für Kreislaufwirtschaft, erklärte, dass die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft für Haixi entscheidend sei, um eine hochwertige Entwicklung zu erzielen. Außerdem sei die lokale Regierung darum bemüht, ein effizienteres Geschäftsumfeld zu fördern, um Investitionen anzuziehen.



Die Messe fand nach Einführung eines dreijährigen Aktionsplans zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft statt, der von der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform, vom Handelsministerium und dem Ministerium für Ökologie und Umwelt ins Leben gerufen wurde.



Pressekontakt: Hr. Xing Tel.: +86 971 7116540