Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

BMG1466R1088 Borr Drilling Ltd 26.06.2019 BMG1466R2078 Borr Drilling Ltd 27.06.2019 Tausch 1:5

CA3808957060 Golden Dawn Minerals Inc. 26.06.2019 CA3808958050 Golden Dawn Minerals Inc. 27.06.2019 Tausch 5:1