Zürich (ots) - Die Zürcher Verlag, Konsumenteninfo, gibt bekannte

Zeitschriften wie «Ktipp», «Saldo», «Gesundheitsinfo» oder «Kgeld»

heraus. Nun steigt das Medienhaus in die Assekuranz ein, wie die

«Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe schreibt. «Wir haben jüngst

eine Versicherungsfirma gegründet und warten derzeit auf die

Bewilligung durch die Finanzmarktaufsicht», sagt René Schumacher,

Herausgeber und Mehrheitseigner des Konsumenteninfo-Verlags.



Die Neugründung namens Ktipp Rechtsschutz wurde vor wenigen Tagen

ins Handelsregister eingetragen mit einem Aktienkapital von fünf

Millionen Franken. Die Versicherungsfirma soll voraussichtlich im

Herbst mit einem achtköpfigen Team starten und gemäss Schumacher eine

«einfache, konsumentenfreundliche Rechtsschutzversicherung» anbieten.

Vertrieben werden soll die Versicherung über die diversen

Publikationen der Konsumenteninfo-Gruppe. Im Vorfeld der Lancierung

stand Konsumenteninfo auch in Kontakt mit bestehenden

Rechtsschutzversicherern, entschied sich dann aber für einen

Alleingang.



Im Verwaltungsrat der Ktipp Rechtsschutz sitzt nebst René

Schumacher auch Stefan Thurnheer, Partner beim VZ Vermögenszentrum,

und Daniel Alder, Partner bei der Zürcher Anwaltskanzlei Kellerhals

Carrard.



Originaltext: Handelszeitung

Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90