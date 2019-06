Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Roding (pta035/26.06.2019/17:35) - den 26. Juni 2019. Die Mühlbauer Group blickt nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr insgesamt auf ein positives Gesamtjahr 2018 zurück.



Der im Berichtsjahr erzielte konsolidierte Auftragseingang, unter dem sich auch ein Lösungsprojekt mit mehrjähriger Umsetzung befindet, weist mit 372,9 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (266,3 Mio. EUR) einen Zuwachs von 106,6 Mio. EUR bzw. 40,0 % auf, während die Umsatzerlöse von 266,4 Mio. EUR im Vorjahr um 9,0 Mio. EUR bzw. 3,4 % auf 275,4 Mio. EUR im Berichtsjahr zunahmen. Das operative Ergebnis stieg - auch bedingt durch eine ergebniswirksame Anpassung der Risikovorsorge im Vorratsvermögen - im gleichen Zeitraum von 42,4 Mio. EUR im Vorjahr um 13,9 Mio. EUR bzw. 32,8 % auf 56,3 Mio. EUR an. Unterm Strich weist der Technologiekonzern Mühlbauer im Geschäftsjahr einen Konzernjahresüberschuss von 44,2 Mio. EUR aus, was gegenüber dem Vorjahr (27,1 Mio. EUR) einer Erhöhung um 17,1 Mio. EUR bzw. 63,1 % entspricht.



Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2018 erneut eine Dividende von 1,50 EUR je nennwertloser Stückaktie auszuschütten.



Aufgrund der gegenwärtig zu verzeichnenden, auch konjunkturbedingten deutlichen Abschwächung der Nachfrage im Industriegeschäft, der Unvorhersehbarkeit hinsichtlich deren Dauer und dem mit dem Projektgeschäft im TECURITY®-Markt verbundenen Risiko geht der Mühlbauer Konzern für das Geschäftsjahr 2019 derzeit von Umsatzerlösen unter Vorjahresniveau aus, mit denen aufgrund des Wegfalls im Berichtsjahr enthaltener Sondererträge sowie Kostensteigerungen ein deutlich überproportionaler Rückgang des operativen Ergebnisses gegenüber dem Niveau des Vorjahres einhergehen wird.



(Ende)



Aussender: Mühlbauer Holding AG Adresse: Josef-Mühlbauer-Platz 1, 93426 Roding Land: Deutschland Ansprechpartner: Hubert Forster Tel.: +49 9461 952-1141 E-Mail: media@muehlbauer.de Website: www.muehlbauer.de



ISIN(s): DE0006627201 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1561563300552



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 26, 2019 11:35 ET (15:35 GMT)