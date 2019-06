- Die Münze ist völlig arktisch, von der Gestaltung bis zum Metallgehalt



Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Zur Feier des 20. Jahrestages des Nunavut-Territoriums gibt die Royal Canadian Mint mit Stolz eine neue Sammlermünze heraus, die ganz aus Gold gefertigt ist, das in Nunavut gefördert wird. Die Münze aus 99,99 % purem Gold reinterpretiert das ikonischen Trommler-Design von Germaine Arnaktauyok, das erstmals auf der 2-Dollar-Umlaufmünze zu sehen war, zur Feier der Gründung von Nunavut im Jahr 1999. Die wunderschön gearbeitete Münze ist ab heute käuflich erhältlich.



"Die Royal Canadian Mint ist leidenschaftlich, was die Anerkennung von kanadischem Talent angeht, und feiert unsere außergewöhnliche kulturelle Vielfältigkeit durch wunderschön gearbeitete Münzen", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "Wir sind stolz darauf, das künstlerische Vermächtnis von Germaine Arnaktauyok mit reinem Nunavut-Gold zu ehren, um den Menschen dieses wichtigen Territoriums herzlich zum 20. Jubiläum zu gratulieren."



Die Münze wird aus 99,99 % reinem Gold hergestellt, das in der Meadowbank-Mine von Agnico Eagle Mines in der Nähe von Baker Lake und in der Mine von TMAC Ressources in Hope Bay abgebaut wird. In der gleichen Tradition wie die erste Münze der Royal Canadian Mint aus Nunavut-Gold aus dem Jahr 2018 wird diese 1/10-Unzen-Goldmünze aus einem dünnen, breiten Rohling gestanzt, der dem arktisch gestalteten Motiv auf der Rückseite mehr Platz zum Glänzen einräumt. Die Vorderseite zeigt das Bildnis Ihrer Majestät, Königin Elisabeth II, von Susanna Blunt.



"Agnico Eagle fühlt sich geehrt und ist stolz, dass das Gold aus unserer Meadowbank-Mine ein Teil dieser besonderen Sammlermünze der Royal Canadian Mint anlässlich des 20. Jubiläums von Nunavut ist", sagte Sean Boyd, Vice-Chairman und CEO von Agnico Eagle Mines. "Wir sind äußerst stolz darauf, mit unseren Inuit-Partnern zusammenzuarbeiten, um die Ressourcen von Nunavut verantwortungsvoll zu entwickeln, sodass sie zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlergehen des Territoriums beitragen."



Die 20 $-Münze aus reinem Gold 2019 - 20th Anniversary of Nunavut - hat eine beschränkte Auflage von 1.500 Stück und einen Einzelhandelspreis von 359,95 $. Sie kann direkt bei der Royal Canadian Mint unter der Telefonnummer +1 800 267 1871 in Kanada, unter +1 800 268 6468 in den USA oder online unter http://www.mint.ca bestellt werden. Die Münzen werden bald in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg, über das globale Händler- und Vertriebspartnernetzwerk der Münzanstalt sowie bei den teilnehmenden Stellen der Canada Post erhältlich sein.



Bilder der Münze finden Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/m9f9o 2qu16p34v6/AAAqnwVtcbCkp7EltizGLcgVa?dl=0).



Über die Royal Canadian Mint



Die Royal Canadian Mint ist das Unternehmen der Krone, das für die Prägung und den Vertrieb der Münzen, die in Kanada im Umlauf sind, verantwortlich ist. Die Münzanstalt gilt als eine der größten und vielseitigsten Münzanstalten weltweit. Sie bietet eine breite Palette an spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit zusammenhängenden Dienstleistungen in internationalem Maßstab. Nähere Informationen zur Royal Canadian Mint, ihren Produkten und Dienstleistungen sind unter www.mint.ca zu finden. Folgen Sie der Mint auf Twitter (https://twitter.com/CanadianMint), Facebook (https://www.facebook.com/CanadianMint/) und Instagram (https://www.instagram.com/canadianmint/).



Medien werden gebeten, sich an den folgenden Ansprechpartner zu wenden: Alex Reeves, Senior Manager, Public Affairs, Telefon: +1-613-884-6370, reeves@mint.ca



OTS: Royal Canadian Mint newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55071 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55071.rss2