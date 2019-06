Heute gab das Management von Parx Plastics NV (Euronext: MLPRX) ("Parx" oder das "Unternehmen") seine Entscheidung für Veränderungen in Bezug auf seinen Vertrieb nach Festlandchina bekannt. Obwohl die Ningbo BMQ Technology Development, Co., Ltd ("BMQ") bislang der einzige Lieferant und ein geschätzter und zuverlässiger Geschäftspartner für unser Unternehmen war, haben uns jüngste Verzögerungen bei den Zahlungen von BMQ an unser Unternehmen nun dazu veranlasst, unsere gesamten versendeten und gelagerten Materialien bei BMQ zu sichern und Inkassomaßnahmen gegen BMQ einzuleiten.

Der Gesamtbetrag der ausstehenden Rechnungen beläuft sich auf 164.218,81 US-Dollar. Dieser Betrag repräsentiert eine signifikante Prozentzahl unserer erwirtschafteten Umsatzerlöse aus diesem Jahr (GJ 2018: 338.838 €). Die Nichteinziehung aller oder eines großen Teils dieser Beträge hätte erhebliche Auswirkungen auf die Liquiditätslage von PARX.

Parx wird sein Bestmögliches dazu beisteuern, um die ausstehenden Rechnungen zusammenzustellen und die versandten und gelagerten Materialien bei BMQ in Besitz zu nehmen. Darüber hinaus wird Parx Möglichkeiten eruieren, um seine Liquiditätslage zu verbessern.

