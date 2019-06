Zürich (ots) - Nach elf Jahren steigt der Schaffhauser

Uhrenhersteller IWC als Sponsor der Tortour aus. «Im kommenden August

wird IWC Schaffhausen zum letzten Mal die Tortour sponsern», sagt

eine Sprecherin der Richemont-Tochter zur «Handelszeitung». «Wir

arbeiten an einem Projekt mit stärkerem Fokus auf die Förderung

junger Schweizer Radrennfahrer und einer stärkeren internationalen

Ausstrahlung.»



Die Tortour ist ein Rennen der Superlative. Vom Start unweit des

Rheinfalls geht es einmal rund um die Schweiz. 1000 Kilometer lang

ist die Strecke. Die Fahrer überwinden knapp 14'500 Höhenmeter. Sie

bezwingen fünf Alpenpässe: Albula, Flüela, Oberalp, Gotthard und

Nufenen.



Die Tortour gilt als Lieblingskind des ehemaligen IWC-Chefs

Georges Kern. Siebenmal war der Mittfünfziger selbst am Start.

Mittlerweile ist der Manager und Velo-Liebhaber weitergezogen. Er

führt die Uhrenmarke Breitling.



Werden die Tortour-Athleten nun in Grenchen starten, dem Hauptsitz

von Breitling? Tortour-Sprecherin Kathrin Ottiger verneint. Im

nächsten Jahr soll der Event in der Region Zürich starten. Mit einem

neuen Hauptsponsor sei man bereits im Gespräch.



Originaltext: Handelszeitung

Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90