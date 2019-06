Zürich (ots) - Stadler Rail buhlt in Grossbritannien um einen 500

Millionen Pfund schweren Auftrag, wie die «Handelszeitung» schreibt.

Das sind umgerechnet rund 620 Millionen Franken. Auftraggeber ist die

Betreibergesellschaft des Metro-Netzwerks in der Grossregion

Newcastle.



Der bislang grösste Deal, den Stadler Rail im Vereinigten

Königreich abschliessen konnte, beläuft sich auf 600 Millionen Pfund.

Der neue Auftrag, um den sich Stadler bewirbt, spielt also in einer

ähnlichen Liga. Zwei Bahnhersteller hat der Zughersteller im

Bieterrennen bereits ausgestochen: Bombardier und CRRC. Zwei

Konkurrenten sind noch im Rennen: CAF und Hitachi.



Die aktuelle Metro-Flotte stammt aus den 1980er Jahren. Der

Auftraggeber fordert, dass die neuen Züge mindestens 35 Jahre halten

sollen. Gleichzeitig soll der Los-Gewinner ein Depot für den

Unterhalt der neuen Metro-Züge errichten. Wer den Zuschlag erhält,

wird voraussichtlich im Januar 2020 kommuniziert.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90