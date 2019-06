Zürich (ots) - Kaderfrauen sind bei den Grossbanken UBS und Credit

Suisse auf dem Vormarsch. Bei der UBS wird ab Stufe Vizedirektor

aktuell bereits jede vierte Stelle von einer Frau besetzt. 2011 war

es erst jede fünfte (20,9 Prozent). Auch fast ganz oben ist der Trend

klar: Frauen werden promoviert. Bei den jüngsten Beförderungsrunden

auf Stufe Group Managing Directors (GMD) betrug der Frauenanteil

unter den Promovierten 40 Prozent. Diese bedeutet eine Verdoppelung

zum Vorjahr - und einen neuen Höchststand.



Die Hierarchiestufe GMD liegt direkt unter der UBS-Konzernleitung

mit Sergio Ermotti; sie umfasst rund hundert Führungskräfte der

zweitobersten Ebene. «Wir fördern Frauen auf allen Stufen und

unterstützen sie in ihren Karriereambitionen», sagt Corolanne

Minsashi, Diversity-Chefin bei der UBS. Der Frauenanteil im gesamten

UBS-Konzern beträgt 39 Prozent. Dieser Anteil ist seit Jahren

konstant.



Auch bei der Credit Suisse rücken Frauen im Management vor. Auf

der Kaderstufe Managing Directors und Directors ist ihr Anteil in den

letzten Jahren von 16 Prozent (2013) auf 21 Prozent (2018)

angewachsen. In der Konzernleitung der Credit Suisse erreicht der

Frauenanteil mittlerweile 25 Prozent - ebenfalls ein Höchststand.



Im Gegensatz dazu fällt die UBS auf Konzernleitungsebene ab. Hier

beträgt der Anteil der Frauen gerade mal 8 Prozent. Sabine

Keller-Busse, Chief Operating Officer, ist derzeit die einzige Frau

im dreizehnköpfigen Topgremium. Sie wird unter anderem als mögliche

Kandidatin für die Ermotti-Nachfolge gehandelt. Eine weitere Frau,

Kathryn Shih liess sich letztes Jahr frühpensionieren.



