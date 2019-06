(NEU: Verweis auf Midday Briefing)

In der um 12:14 Uhr gesendeten Meldung mit obiger Überschrift sowie in der um 12:15 Uhr gesendeten Meldung (MARKT/Siemens unter Druck - "Keine Warnung vor zu hohen Gewinnschätzungen") wurde die Aussage eines Siemens-IR-Sprechers nach Angaben des Unternehmens verkürzt dargestellt. Eine Zusammenfassung der Meldung fand sich auch in dem um 13:06 Uhr gesendeten Midday Briefing.

Der Sprecher habe mit seiner Aussage: "Wir warnen nicht vor zu hohen Gewinnschätzungen" ausdrücken wollen, dass Siemens derzeit die Schätzungen der Analysten für das noch laufende dritte Quartal für eine eigene Konsensschätzung sammele und sich deswegen zu an der Börse kursierenden Prognosen nicht äußern könne. "Derzeit liegt aufgrund der neuen Unternehmensstruktur kein Konsensus in der neuen Struktur vor", ergänzte ein Siemens-Sprecher.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/hru/mgo/kla/rio/jhe/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2019 12:17 ET (16:17 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.