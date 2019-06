Weil die klassischen Verkaufsabsätze schwinden werden, müssen sich Autokonzerne zu Mobilitätsdienstleistern wandeln. Neben E-Antrieb und autonomem Fahren gibt es dabei einen Aspekt, der bislang vernachlässigt wird.

Zunächst ein Theaterstück: Ein arbeitsamer junger Mann diskutiert auf einer Bühne mit seiner kleinen Tochter über die Möglichkeiten von Mobilität und die Schönheit von Autos, von BMWs im Besonderen, denn für die Bayerischen Motorenwerke arbeitet er offenbar. Er will etwas Neues schaffen, etwas Zeitgemäßes, soll wohl eine Designstudie anfertigen, die die Zukunftsthemen der Mobilität abdeckt und natürlich schon die Wünsche seiner Tochter berücksichtigt. Am Ende aber sinkt er angesichts dieser Aufgabe erschöpft auf einem Sofa darnieder und schläft ein. Seine kleine Tochter kommt und deckt ihn zu.

Was die Zuschauer am gestrigen Dienstag zum Auftakt der Präsentationsveranstaltung "Nextgen" in der Münchner BMW-Welt sahen, war eine schauspielerische Einführung in die Themenwelt, die zurzeit nicht nur BMW umtreibt - verbunden mit der Botschaft, dass das alles nicht ganz einfach werden wird. Da kann man zwischendurch schon mal einen Zustand der Erschöpfung erreichen. Aber natürlich hatte das Theaterstück ein gutes Ende, der BMW-Mann auf der Bühne entwarf schließlich das Auto der Zukunft, BMW-Chef Harald Krüger versprach hinterher: "Wir möchten sie heute inspirieren", er wolle zeigen, "wie wir die Zukunft sehen". Anschließend rollte der Hybrid-Sportwagen Vision M Next vorüber. Zudem bestätigte Krüger einen Zeitungsbericht, wonach BMW im Jahr 2023 und damit zwei Jahre früher als ursprünglich geplant 25 Elektro- und Hybrid-Modelle im Angebot haben werde.

Drastischer Absatz-Rückgang erwartet

So wie BMW bündeln auch viele andere Autohersteller derzeit ihre Kräfte und konzentrieren ihre Investitionen auf die Megathemen der Branche: alternative Antriebstechniken, autonomes Fahren, Fahrdienste, die Ökonomie des Teilens (statt Besitzens). Die Auswirkungen dieser Trends werden die Automobilbranche in den kommenden Jahren in seltener Heftigkeit erschüttern und zu Veränderungen zwingen. Das hat die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) in ihrer kürzlich veröffentlichten Untersuchung "An automotive downturn is coming" prognostiziert: Bis zum Jahr 2021 werden die Autoabsätze in den USA zwischen neun und 15 Prozent zurückgehen. Für Europa prognostiziert BCG einen Absatzrückgang zwischen fünf und zehn Prozent bis 2021.Die Gründe hierfür sind vielseitig und auf den ersten Blick nicht unmittelbar mit den genannten Trendthemen verbunden. Laut BCG waren etwa die Autokredite in den USA in den vergangenen Jahren extrem günstig. Das könnte sich nun ändern, weil Konjunkturprognosen einen Abschwung bis 2020 voraussagen. Dann könnten die Ausfallraten jener Pumpfinanzierungen rasch steigen. Zudem scheint der Markt übersättigt, die vergangenen Jahre waren einfach zu gut: Zwischen 2010 und 2018 eskalierte der Automobilabsatz in den USA von 11,7 Millionen auf 17,7 Millionen Fahrzeuge - eine Steigerung von annähernd 50 Prozent. Laut BCG ist dies die stärkste Nachfrage dieser Art seit den 1950er Jahren.

Aber: selbst verstärkte Bonusprogramme der Autohändler hatten zuletzt die Absatzzahlen nicht mehr steigern können. So sei der durchschnittliche gewährte Preisnachlass beim Autokauf von 15 Prozent im Jahr 2010 auf stolze 22 Prozent im Jahr 2019 gestiegen - mit dem Ergebnis, dass der Umsatz aus dem Autoverkauf in den USA zwischen Januar und April 2019 um zwei bis drei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückging. Zu allem Überfluss drückt auch noch der aktuelle Handelskonflikt auf die Stimmung und die Kaufkraft. Offenbar ist der Gipfel beim Autoverkauf bereits leicht überschritten.

"Die nächste Generation wünscht sich flexible Lösungen"

Für Europa sagen die Berater weniger schlimme Einbrüche voraus, und doch geht es bergab. So sei etwa die Anzahl der Führerscheinprüfungen in England seit 2008 um bemerkenswerte 30 Prozent gefallen. "Die neue Generation ist viel weniger statusorientiert, dafür in Bezug auf das Auto deutlich rationaler", sagt Alexander Wachtmeister, BCG-Partner und Automobilexperte. "Wenn junge Leute per Uber oder Didi fahren, können wohl die wenigsten hinterher sagen, in welchem Auto sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...