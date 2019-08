Bern (ots) - Neu können Benutzer von Tiger.ch alle Suchanfragen von anderen Suchenden mitverfolgen und bei Interesse auch gleich anklicken.



Wer kennt es nicht - Regen, nichts vor, man sitzt am PC oder Pad und weiss nicht was man suchen soll. Hier hilft ab sofort Tiger.ch, indem die Suchen von anderen Benutzern in Echtzeit mitverfolgt werden können. Sei es einfach als «Lektüre» oder vielleicht auch als Anregung was man selbst suchen könnte - Tiger.ch sorgt damit für etwas Unterhaltung. Direkt-Link: https://tiger.ch/Websuche?w=suchTicker



Kontakt:



Peter Witschi, Tel. 031 992 36 72 oder per E-Mail an info@tiger.ch



Original-Content von: WINFORMA Witschi, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100068745