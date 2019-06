DJ Genel Energy PLC: Transaction in Own Shares

Genel Energy PLC (GENL) Genel Energy PLC: Transaction in Own Shares 26-Jun-2019 / 17:45 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 26 June 2019 Genel Energy plc (the 'Company') Transaction in Own Shares Genel Energy plc announces that on 26 June 2019 it has purchased a total of 106,097 ordinary shares of 10 pence each in the Company as part of the Company's buyback programme announced on 25 June 2019. Volume weighted average price per share 189.6481 pence Highest price Per Share 190.0000 pence Lowest price Per Share 188.5000 pence The Company currently intends to hold the purchased shares as treasury shares. Following this purchase, Genel Energy plc holds 522,491 ordinary shares in treasury, and has 279,725,707 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Aggregated Information Exchange venue Volume weighted Aggregated volume average price London Stock Exchange 189.6481 pence 106,097 Transaction Details In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual trades executed on behalf of the Company by Canaccord Genuity Wealth Limited is set out below: Price Date Time Quantity Exchange Trade ID (pence) 188.8 26/06/2019 08:24:57 551 Primary 00050643769TRLO0 188.5 26/06/2019 08:25:06 1234 Primary 00050643772TRLO0 188.5 26/06/2019 08:25:06 1476 Primary 00050643774TRLO0 189.2 26/06/2019 08:40:11 273 Primary 00050643950TRLO0 189.2 26/06/2019 08:40:11 1552 Primary 00050643951TRLO0 189.2 26/06/2019 08:40:41 1422 Primary 00050643960TRLO0 189.2 26/06/2019 08:40:42 1422 Primary 00050643962TRLO0 189.2 26/06/2019 08:40:43 1822 Primary 00050643964TRLO0 189.2 26/06/2019 08:41:13 400 Primary 00050643974TRLO0 189.2 26/06/2019 08:42:22 111 Primary 00050643987TRLO0 189.2 26/06/2019 08:42:22 289 Primary 00050643988TRLO0 190 26/06/2019 08:46:22 400 Primary 00050644041TRLO0 189.8 26/06/2019 10:45:41 429 Primary 00050646143TRLO0 189.8 26/06/2019 10:45:55 1009 Primary 00050646157TRLO0 189.8 26/06/2019 10:45:55 1003 Primary 00050646159TRLO0 189.8 26/06/2019 10:45:55 47 Primary 00050646160TRLO0 189.8 26/06/2019 10:45:55 670 Primary 00050646163TRLO0 189.4 26/06/2019 10:48:39 551 Primary 00050646194TRLO0 189.4 26/06/2019 10:48:39 226 Primary 00050646196TRLO0 189.4 26/06/2019 10:48:39 723 Primary 00050646197TRLO0 189.4 26/06/2019 10:49:41 1346 Primary 00050646220TRLO0 189.9 26/06/2019 10:54:52 43 Primary 00050646335TRLO0 189.9 26/06/2019 10:54:52 42 Primary 00050646337TRLO0 190 26/06/2019 10:55:05 2254 Primary 00050646342TRLO0 189.8 26/06/2019 10:55:06 1110 Primary 00050646344TRLO0 189.9 26/06/2019 10:56:06 2113 Primary 00050646389TRLO0 189.9 26/06/2019 10:56:06 194 Primary 00050646391TRLO0 189.9 26/06/2019 10:58:12 1949 Primary 00050646439TRLO0 189.9 26/06/2019 10:58:46 910 Primary 00050646442TRLO0 189.9 26/06/2019 10:58:46 406 Primary 00050646443TRLO0 189.9 26/06/2019 11:05:05 1809 Primary 00050646566TRLO0 189.9 26/06/2019 11:05:05 424 Primary 00050646568TRLO0 189.8 26/06/2019 11:07:11 152 Primary 00050646643TRLO0 189.8 26/06/2019 11:07:11 156 Primary 00050646645TRLO0 190 26/06/2019 11:21:14 492 Primary 00050646878TRLO0 190 26/06/2019 11:24:30 551 Primary 00050646934TRLO0 189.9 26/06/2019 11:25:10 446 Primary 00050646976TRLO0 189.8 26/06/2019 11:26:06 1005 Primary 00050647024TRLO0 189.8 26/06/2019 11:26:06 1556 Primary 00050647026TRLO0 189.8 26/06/2019 11:26:06 1116 Primary 00050647027TRLO0 189.8 26/06/2019 11:28:11 1165 Primary 00050647053TRLO0 189.8 26/06/2019 11:28:11 1171 Primary 00050647055TRLO0 190 26/06/2019 11:30:16 973 Primary 00050647086TRLO0 190 26/06/2019 11:39:34 929 Primary 00050647209TRLO0 190 26/06/2019 11:40:38 290 Primary 00050647231TRLO0 189.8 26/06/2019 11:41:16 862 Primary 00050647235TRLO0 189.8 26/06/2019 11:42:15 780 Primary 00050647247TRLO0 189.8 26/06/2019 11:42:15 210 Primary 00050647249TRLO0 189.2 26/06/2019 11:43:47 73 Primary 00050647270TRLO0 189.2 26/06/2019 11:43:47 71 Primary 00050647272TRLO0 189.2 26/06/2019 11:43:47 57 Primary 00050647273TRLO0 189.2 26/06/2019 11:43:47 71 Primary 00050647274TRLO0 189.2 26/06/2019 11:44:56 47 Primary 00050647281TRLO0 189.2 26/06/2019 11:44:56 49 Primary 00050647283TRLO0 189.2 26/06/2019 11:44:56 49 Primary 00050647284TRLO0 189.2 26/06/2019 11:44:56 49 Primary 00050647285TRLO0 189.8 26/06/2019 11:49:17 709 Primary 00050647370TRLO0 189.9 26/06/2019 11:52:12 625 Primary 00050647426TRLO0 189.9 26/06/2019 11:52:12 625 Primary 00050647427TRLO0 189.9 26/06/2019 11:52:12 625 Primary 00050647429TRLO0 190 26/06/2019 11:52:14 105 Primary 00050647432TRLO0 190 26/06/2019 11:52:17 353 Primary 00050647436TRLO0 190 26/06/2019 12:02:59 459 Primary 00050647608TRLO0 189.9 26/06/2019 12:11:23 426 Primary 00050647786TRLO0 189.6 26/06/2019 12:24:46 395 Primary 00050648038TRLO0 190 26/06/2019 12:24:56 267 Primary 00050648041TRLO0 189.7 26/06/2019 12:28:16 348 Primary 00050648111TRLO0 190 26/06/2019 12:29:16 323 Primary 00050648151TRLO0 190 26/06/2019 12:29:47 189 Primary 00050648182TRLO0 190 26/06/2019 12:35:48 1659 Primary 00050648294TRLO0 189.4 26/06/2019 12:36:48 493 Primary 00050648365TRLO0 189.4 26/06/2019 12:36:48 44 Primary 00050648366TRLO0 189.4 26/06/2019 12:36:48 43 Primary 00050648369TRLO0 189.4 26/06/2019 12:46:29 771 Primary 00050648610TRLO0 190 26/06/2019 12:49:40 981 Primary 00050648699TRLO0 189.5 26/06/2019 12:54:31 962 Primary 00050648788TRLO0 189.5 26/06/2019 12:54:31 47 Primary 00050648789TRLO0 189.5 26/06/2019 12:54:31 47 Primary 00050648791TRLO0 189.5 26/06/2019 12:54:31 47 Primary 00050648792TRLO0 189.5 26/06/2019 12:54:31 47 Primary 00050648793TRLO0 189.5 26/06/2019 12:54:31 310 Primary 00050648795TRLO0 189.5 26/06/2019 12:58:39 1865 Primary 00050648860TRLO0 189.3 26/06/2019 13:05:46 612 Primary 00050648938TRLO0 189.3 26/06/2019 13:05:46 938 Primary 00050648939TRLO0 189.3 26/06/2019 13:11:38 47 Primary 00050649013TRLO0 189.3 26/06/2019 13:11:38 662 Primary 00050649015TRLO0 189.3 26/06/2019 13:16:45 417 Primary 00050649085TRLO0 189.3 26/06/2019 13:16:45 48 Primary 00050649086TRLO0 189.3 26/06/2019 13:16:45 48 Primary 00050649088TRLO0 189.3 26/06/2019 13:16:45 48 Primary 00050649091TRLO0 189.3 26/06/2019 13:17:06 2374 Primary 00050649099TRLO0 189.1 26/06/2019 13:21:47 637 Primary 00050649193TRLO0 189.1 26/06/2019 13:21:47 42 Primary 00050649194TRLO0 189.1 26/06/2019 13:23:06 851 Primary 00050649214TRLO0 189.1 26/06/2019 13:23:06 1888 Primary 00050649216TRLO0 189.4 26/06/2019 13:30:24 1138 Primary 00050649392TRLO0 189.1 26/06/2019 13:40:25 1324 Primary 00050649594TRLO0 189.1 26/06/2019 13:40:25 46 Primary 00050649595TRLO0 189.1 26/06/2019 13:40:25 123 Primary 00050649597TRLO0 189.1 26/06/2019 13:40:25 47 Primary 00050649598TRLO0 189 26/06/2019 13:42:51 551 Primary 00050649640TRLO0 189 26/06/2019 13:42:55 43 Primary 00050649643TRLO0 189 26/06/2019 13:42:55 214 Primary 00050649645TRLO0 189 26/06/2019 13:42:55 44 Primary 00050649646TRLO0 189 26/06/2019 13:43:40 798 Primary 00050649670TRLO0 189 26/06/2019 13:45:01 43 Primary 00050649739TRLO0 189 26/06/2019 13:45:01 548 Primary 00050649740TRLO0 189 26/06/2019 13:45:01 43 Primary 00050649743TRLO0 189.1 26/06/2019 13:48:23 972 Primary 00050649817TRLO0 189.2 26/06/2019 13:49:46 628 Primary 00050649826TRLO0 189.2 26/06/2019 13:49:46 768 Primary 00050649827TRLO0 189.2 26/06/2019 13:51:25 540 Primary 00050649843TRLO0 189.4 26/06/2019 14:18:09 1436 Primary 00050650382TRLO0 189.1 26/06/2019 14:18:46 835 Primary 00050650423TRLO0 189.1 26/06/2019 14:18:46 666 Primary 00050650424TRLO0 189.1 26/06/2019 14:18:46 231 Primary 00050650425TRLO0 189.5 26/06/2019 14:35:45 1171 Primary 00050651067TRLO0 189.5 26/06/2019 14:35:45 1150 Primary 00050651069TRLO0 189.7 26/06/2019 14:35:57 851 Primary 00050651079TRLO0 189.7 26/06/2019 14:36:01 635 Primary 00050651081TRLO0 190 26/06/2019 14:36:13 555 Primary 00050651088TRLO0 190 26/06/2019 14:36:13 50 Primary 00050651089TRLO0 190 26/06/2019 14:36:13 91 Primary 00050651090TRLO0 190 26/06/2019 14:36:13 49 Primary 00050651092TRLO0 190 26/06/2019 15:09:35 1 Primary 00050652159TRLO0 190 26/06/2019 15:10:35 5332 Primary 00050652184TRLO0 190 26/06/2019 15:10:35 94 Primary 00050652185TRLO0 190 26/06/2019 15:10:35 717 Primary 00050652186TRLO0 190 26/06/2019 15:10:35 1416 Primary 00050652187TRLO0 190 26/06/2019 15:12:11 3106 Primary 00050652230TRLO0

190 26/06/2019 15:12:11 2113 Primary 00050652231TRLO0 190 26/06/2019 15:12:11 3220 Primary 00050652232TRLO0 190 26/06/2019 15:12:11 5220 Primary 00050652233TRLO0 190 26/06/2019 15:12:13 113 Primary 00050652238TRLO0 190 26/06/2019 15:12:13 3668 Primary 00050652239TRLO0 189.4 26/06/2019 15:14:22 416 Primary 00050652285TRLO0 189.6 26/06/2019 15:14:23 1250 Primary 00050652288TRLO0 190 26/06/2019 15:15:36 1500 Primary 00050652328TRLO0 190 26/06/2019 15:15:36 434 Primary 00050652329TRLO0

