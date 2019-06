SFC Energy AG beschließt nach erfolgreicher Vorabplatzierung Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von 27 Mio. Euro und legt Ausgabepreis auf EUR 10,00 je Neuer Aktie fest DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme SFC Energy AG beschließt nach erfolgreicher Vorabplatzierung Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von 27 Mio. Euro und legt Ausgabepreis auf EUR 10,00 je Neuer Aktie fest 26.06.2019 / 20:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SFC Energy AG - Corporate News NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE SFC Energy AG beschließt nach erfolgreicher Vorabplatzierung Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von 27 Mio. Euro und legt Ausgabepreis auf EUR 10,00 je Neuer Aktie fest Brunnthal/München, 26. Juni 2019 - Der Vorstand der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 10.249.612,00 um EUR 2.700.000,00 auf EUR 12.949.612,00 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre durch Ausgabe von 2.700.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Neue Aktien) zu erhöhen. Zugleich hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis auf EUR 10,00 je Neuer Aktie und das Bezugsverhältnis festgelegt. SFC erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von EUR 27 Mio., mit dem das Unternehmen plant, das organische Wachstum in seinen derzeitigen vertikalen Kernmärkten zu beschleunigen, neu entwickelte Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen einzuführen und potenzielle strategische Akquisitionen bzw. Beteiligungen zu finanzieren. Die Neuen Aktien wurden im Rahmen einer Vorabplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens qualifizierten Anlegern zum Kauf angeboten und wurden bereits vollständig verkauft. Die Zuteilung der Aktien unterliegt jedoch, soweit es sich nicht um Aktien aus dem bereits zugestimmten Bezugsrechtsverzicht drei der größten Aktionäre von SFC (HPE PRO Institutional Fund B.V., Havensight Capital Ltd. und Conduit Ventures IIA LP, die derzeit 26,94%, 7,48% bzw. 7,15% am Grundkapital von SFC halten) handelt, einem Rücktrittsvorbehalt, wenn Aktionäre von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen. Den bestehenden Aktionären werden die Neuen Aktien im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 4:1 angeboten. Die Aktionäre können damit für je vier gehaltene Aktien eine Neue Aktien erwerben. Für einen Spitzenbetrag von 137.597 Neuen Aktien wurde das Bezugsrecht der Aktionäre zur Vermeidung von Bruchteilen ausgeschlossen. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 1. Juli 2019 bis 15. Juli 2019 (jeweils einschließlich). Nach Ablauf der Bezugsfrist verfallen nicht ausgeübte Bezugsrechte wertlos. Die Bezugsrechte (ISIN DE000A2YNT89/ WKN A2YNT8) für die Neuen Aktien werden voraussichtlich während des Zeitraums vom 1. Juli 2019 bis einschließlich zum 11. Juli 2019 (bis etwa 12 Uhr mittags MESZ) am Regulierten Markt (Xetra und Xetra Frankfurt Spezialist) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die bestehenden Aktien von SFC werden voraussichtlich ab dem 1. Juli 2019 "ex Bezugsrecht" am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Die im Rahmen des Bezugsangebots gezeichneten Neuen Aktien und die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichneten Aktien, die einem Rücktrittsvorbehalt unterliegen, werden voraussichtlich am 17. Juli 2019 geliefert. "Im Rahmen der zahlreichen Investorengespräche unserer Roadshow und der Vorabplatzierung haben wir sowohl großes Interesse an der SFC Energy AG als auch für das Thema Brennstoffzelle erfahren. Auf breiter Front erleben wir eine entscheidende Veränderung in der Wahrnehmung dieser umweltfreundlichen Energiequelle im gesellschaftlichen und politischen Umfeld. In großen Teilen der Welt wird die Reduktion des CO2-Ausstoßes als die wesentliche Priorität von Gesellschaft und Politik erkannt und in einer zunehmenden Anzahl an Volkswirtschaften werden dazu konkrete regulatorische und gesetzliche Maßnahmen umgesetzt. Die Brennstoffzelle als saubere, effiziente Möglichkeit elektrische Energie zu erzeugen, erlebt eine wahre Renaissance und wird wieder als valide Alternative zu konventionellen Technologien wahr- und ernstgenommen. Als ein führender Anbieter sehen wir uns sehr gut positioniert, um mittel- und langfristig überproportional von der Akzeptanz der Brennstoffzelle zu profitieren und eine führende Rolle bei der weiteren Verbreitung und Einführung dieser sauberen und effizienten Energieerzeugungstechnologie in Massenmärkten weltweit zu spielen", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG. Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ( www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 40.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578). SFC Investor Relations SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-378 Email: ir@sfc.com Web: www.sfc.com CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: www.crossalliance.de Diese Veröffentlichung ist kein und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder anderen Staaten dar. Wertpapiere werden und sind nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. Diese Veröffentlichung dieser Insiderinformation stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts sind bei der Emittentin oder auf der Webseite www.sfc.com kostenfrei erhältlich. Diese Veröffentlichung wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Financial Promotion Order") haben, oder (iii) "high net worth entities", "unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Financial Promotion Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Relevante Personen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Veröffentlichung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "davon ausgehen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Veröffentlichung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Veröffentlichung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden. 26.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 831751 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 831751 26.06.2019 ISIN DE0007568578 AXC0327 2019-06-26/21:00