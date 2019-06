The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.06.2019



ISIN Name



BMG1466R1088 BORR DRILLING NEW DL -,01

CA3808957060 GOLDEN DAWN MINERALS

CNE1000027F2 ORIENT SECUR.CO.LTD.H YC1

DE000A1JBPV9 SHW AG

GB0006091408 A+J MUCKLOW GRP LS-,25