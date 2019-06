Stuttgart (ots) - Stephan E. hat gestanden. Motiv: E. akzeptierte nicht die Werte, für die Lübcke offensiv eintrat - eine weltoffene Gesellschaft, Barmherzigkeit und gelebte Nächstenliebe. Jetzt gilt es, eine Diskussion darüber zu führen, welche Werte wir in Deutschland überhaupt haben und vertreten wollen. Und wie sind diese Werte zu verteidigen? Wie tritt man denen entgegen, die das auszulöschen versuchen, was diese Gesellschaft als ihre Werte anerkannt hat? Diese Diskussion darf man nicht Politikern überlassen. Im Gegenteil. Sie ist von jedem einzelnen in Deutschland lebenden Menschen zu führen: engagiert, mit Mut und Rückgrat. Unsere Werte muss jeder verteidigen. Tagtäglich.



