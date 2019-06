Moody's Analytics, ein führender Anbieter von Finanzinformationen, gab heute bekannt, dass die Lösung für das Kreditlebenszyklus-Management CreditLens seit ihrer Einführung von über 100 Unternehmen eingesetzt wird.

Die auf der neuesten cloudbasierten Technologie aufbauende CreditLens-Plattform hilft Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer kommerziellen Kreditprozesse, um schnellere und besser fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. Die Plattform erleichtert mithilfe der neuesten Technologie für KI und maschinelles Lernen die Prozessautomatisierung und unterstützt Kunden dabei, die Effizienz zu verbessern, Fehler zu senken und Arbeitsabläufe zu straffen.

"Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Kunden die Lösung CreditLens eingeführt und uns damit ermöglich haben, diesen Meilenstein zu erreichen", sagte Annie Choi, Senior Director bei Moody's Analytics. "Wir verfolgen das Ziel, die optimale Lösung für das Kreditlebenszyklusmanagement auf dem Markt anzubieten, die auf unseren preisgekrönten proprietären Daten basiert und durch moderne Technologien ermöglicht wird, die unsere Kunden wünschen."

"Die technologische Innovation beschleunigt sich rasant und eröffnet Kreditgebern aller Arten und Größen die Möglichkeit, ihre Kreditentscheidungs- und Überwachungsprozesse effizienter zu gestalten", ergänzte Managing Director Elaine Wong. "Wir freuen uns, dass bislang mehr als 100 Unternehmen die Lösung CreditLens gewählt haben, um ihre Möglichkeiten im Bereich Kreditlebenszyklus-Management zu verbessern und werden sie gerne dabei unterstützen, ebenfalls ihre Produktivitätsmeilensteine zu erreichen."

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics bietet Financial Intelligence und Analysetools an, die Führungskräfte dabei unterstützen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Unsere tiefgreifende Risikokompetenz, unsere weitreichenden Informationsressourcen und die innovative Nutzung von Technologie helfen unseren Kunden, sich in einem stetig im Wandel befindlichen Marktumfeld sicher zu bewegen. Wir sind bekannt für unsere branchenweit führenden und preisgekrönten Lösungen, die sich aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen zusammensetzen und ein nahtloses Kundenerlebnis gewährleisten. Mit unserer Selbstverpflichtung zu hervorragenden Leistungen, einem offenen Denkansatz und unserer Fokussierung auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse schaffen wir Vertrauen in Tausenden von Unternehmen weltweit. Weitere Informationen zu Moody's Analytics finden Sie auf unserer Website oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO). Die Moody's Corporation wies im Jahr 2018 Einnahmen von 4,4 Milliarden US-Dollar aus, beschäftigt etwa 13.200 Mitarbeiter weltweit und ist in 42 Ländern vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

