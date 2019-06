Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



St. Margarethen/Haag (pta001/27.06.2019/03:15) - - * Nachzahlung auf den Differenzbetrag zum Firmenwert erfolgt noch im Juni 2019 * Zufuhr von frischer Liquidität in der Höhe von 349.000Eur und sofortige Stärkung des Eigenkapitals um EUR 570.000 * Mehrheitsaktionär Erwin Stricker trägt mit der Abtretung von 22% der Firmenanteile an andere Aktionäre und Organe seinen Teil zur finanziellen Neuausrichtung bei.



St. Margarethen/Haag 27.06.2019



Wie bereits bekannt gegeben, wurde der Firmenwert der CLEEN Energy GmbH gemäß einem von der Gesellschaft in Auftrag gegebenem Gutachten im Jahr 2016 um EUR 529.000 zu hoch bewertet. Das nunmehr vorliegende Gutachten kommt auf einen Firmenwert von EUR 2,971 Mio. Die daraus resultierende Differenzforderung der Gesellschaft in der Höhe von EUR 529.000 wird noch im Juni 2019 beglichen.



Zur Neuausrichtung der Finanzsituation der CLEEN Energy AG wird eine Umstrukturierung im Bereich der Kernaktionäre durchgeführt. Der derzeitige Mehrheitsaktionär Herr Erwin Stricker trägt mit einem Aktienpaket von rund 22% signifikant bei, welche an Kernaktionäre und Organmitglieder abgegeben werden. Im Zuge dieses Paketes, werden dem Unternehmen bereits im Juni EUR 349.000 neue liquide Mittel und ein Eigenkapital in der Höhe von EUR 570.000 zugeführt.



Um die Gesellschaft für weiteres Wachstum und neue Geschäftsfelder auszurüsten beabsichtigt Herr Erwin Stricker, bis zum Jahresende ein Aktienpaket von bis zu 857.000 Aktien im Rahmen eines prospektfreien Angebotes als Privatplatzierung zur Verfügung zu stellen. Der von den erwerbenden Personen bezahlte Kaufpreis wird fast vollständig als Liquidität und Eigenkapital ins Unternehmen fließen.



In Summe soll der Gesellschaft durch Beiträge der Kernaktionäre ohne Emittierung neuer Aktien bis zum Jahresende eine Liquidität von mindestens EUR 950.000 und einer Stärkung des Eigenkapitals von mehr als EUR 1 Mio. zufließen.



Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER CLEEN ENERGY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.



(Ende)



Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Eselmühle 1, 7062 St. Margarethen Land: Österreich Ansprechpartner: Ing. Lukas Scherzenlehner Tel.: +43 2680 20600-400 E-Mail: presse@cleen-energy.at Website: www.cleen-energy.com



ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1561598100609



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 26, 2019 21:15 ET (01:15 GMT)