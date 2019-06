Die vergangene Saison lief gut für Borussia Dortmund. Auch wenn am Ende nur die Vizemeisterschaft stand: Die Euphorie der Fans des Revierclubs scheint grenzenlos. Das dürfte sich auch in den Kassen des BVB niederschlagen.Vor dem offiziellen Start der neuen Bundesligasaison zeigen sich die Fans von Borussia Dortmund offenbar schon in Kauflaune.Trikotverkäufe treiben BVB-EinnahmenWie "SPORT BILD" berichtet, wird der Revier-Club in der kommenden Saison 2019/2020 bei den Marketingeinnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...