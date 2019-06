NEW YORK und CLEVELAND, June 27, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abeona Therapeutics Inc. (Nasdaq: ABEO), ein vollständig integrierter Marktführer in der Gen- und Zelltherapie, gab heute die Ernennung von Dr. Victor Paulus zum Senior Vice President, Regulatory Affairs, bekannt. Das Unternehmen gab auch die Ernennung von Jodie Gillon, M.P.H., zum Vice President of Patient Advocacy and Clinical Affairs bekannt. Sowohl Dr. Paulus als auch Frau Gillon sind dem Vorstandsvorsitzenden João Siffert, M.D. unterstellt.



"Die Aufnahme dieser erfahrenen Branchenführer wird unsere Beziehungen zu den wichtigsten Interessengruppen für die erfolgreiche Entwicklung unserer Therapien stärken", sagte Dr. Siffert. "Victor wird uns in enger Zusammenarbeit mit den Entwicklungs-, CMC- und Qualitätsteams durch die sich entwickelnde Zulassungslandschaft führen, während wir die kurzfristigen Meilensteine erreichen und uns darauf vorbereiten, neue Gen- und Zelltherapien für Patienten zu entwickeln. Er verfügt über eine erwiesene Erfolgsbilanz bei der Gestaltung präklinischer und klinischer Zulassungsstrategien und der Einholung der Produktzulassungen."

"Jodie bringt eine einzigartige Mischung aus Wissen, breiter Erfahrung und Einfühlungsvermögen mit, während sie für Abeona die Patientenvertretung und die klinischen Angelegenheiten leitet. Ihre Qualifikation ist entscheidend, da wir die Entwicklung potenziell transformativer Therapien für schwere seltene Krankheiten in enger Zusammenarbeit mit Patienten und ihren Familien sowie internen und externen medizinischen und wissenschaftlichen Interessengruppen vorantreiben", fügte Dr. Siffert hinzu.

Dr. Paulus verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie, davon über 20 Jahre mit Schwerpunkt Regulatory Affairs. Bevor er zu Abeona kam, war er Vice President und Global Head of Regulatory Affairs bei Hookipa Pharma, einem Unternehmen für Immuntherapie im klinischen Stadium. Zuvor war Dr. Paulus Global Head of Regulatory Affairs for Advanced Accelerator Applications, ein Unternehmen von Novartis, wo er Orphan-Drug-Status und Produktzulassungen für Gallium Ga68 Dotatate und Lutetium Lu177 Dotatate erhielt. Zu Beginn seiner Karriere war Dr. Paulus als Director of Regulatory Affairs für Kinderimpfstoffe bei GlaxoSmithKline und Senior Director of Regulatory Affairs für die Entwicklung von Biosimilar-Medikamenten bei Dr. Reddy's tätig. Er hatte auch Rollen mit zunehmender Verantwortung bei Organon, Elusys Therapeutics und dem Population Council inne. Dr. Paulus begann seine Karriere als Labortechniker am Salk Institute, wo er Impfstoffe für die US-Armee herstellte, bevor er ein Zellkulturlabor bei Centocor und die Produktion viraler Impfstoffe bei dem heutigen Sanofi Pasteur leitete. Er war auch Manager of Regulatory Affairs für MCM (Merck-Connaught-Merieux) und entwickelte neuartige Kombinationsimpfstoffe für Kinder. Dr. Paulus hat einen BSc-Abschluss in Biologie und Biochemie, einen MSc in Biologie (Parasitologie) und einen Ph.D. in Gesundheitswesen

Frau Gillon verfügt über mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Entwicklung, Medizin und Corporate Affairs. Bevor sie zu Abeona kam, verbrachte sie mehr als ein Jahrzehnt bei Pfizer als Global Medical Lead for Patient Engagement innerhalb der Geschäftseinheit Rare Diseases und als Director of Medical Communications innerhalb des Chief Medical Office. In diesen Funktionen leitete Frau Gillon die Zusammenarbeit mit Patientengruppen in vielen Therapiebereichen und war Kernmitglied mehrerer funktionsübergreifender Teams. Vor ihrer Tätigkeit bei Pfizer war sie Leiterin der Abteilung Patient Advocacy and Professional Affairs bei Achillion Pharmaceuticals. Zuvor war Frau Gillon auch als Leiterin des Chief Medical Office von AstraZeneca tätig, dem weitere Funktionen bei Novartis und Oridion vorausgingen. Sie hat einen M.P.H. mit einem Doppelabschluss in Gesundheitsökonomie und Epidemiologie von der Hebrew University in Jerusalem und einen BSFS von der Georgetown's School of Foreign Service.

Über Abeona Therapeutics

Abeona Therapeutics Inc. ist ein Biopharmazeutik-Unternehmen für die klinische Phase, das Gen- und Zelltherapien für schwerwiegende Krankheiten entwickelt. Das klinische Programm des Unternehmens umfasst EB-101, seine autologe, genetisch korrigierte Zelltherapie für rezessiv dystrophe Epidermolysis bullosa, sowie ABO-102 und ABO-101, neuartige AAV9-basierte Gentherapien für das Sanfilippo-Syndrom Typ A bzw. B.

