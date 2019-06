Bei der Deutschen Bank kann es nicht nur interessant sein, was das Unternehmen in eigener Sache veröffentlicht - sondern auch, was es von dort im Hinblick auf andere Themen gibt. Und da positioniert sich insbesondere Ulrich Stephan, der "Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden" der Deutschen Bank, auf Twitter auch kurz "DrStephan". Was es vom Chef-Anlagestrategen am Mittwoch für Mitteilungen gab im Überblick: Zum einen warnte er im Hinblick auf Bitcoin "Eine Investition scheint sehr riskant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...