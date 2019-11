NORTHERN BITCOIN-AKTIE IN MSCI-INDEX AUFGENOMMEN DGAP-News: Northern Bitcoin AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Sonstiges NORTHERN BITCOIN-AKTIE IN MSCI-INDEX AUFGENOMMEN 27.11.2019 / 14:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESSEINFORMATION NORTHERN BITCOIN-AKTIE IN MSCI-INDEX AUFGENOMMEN - Neu-Mitglied im MSCI Germany Index - Aufnahme bringt liquideren Handel in der Aktie - Indexmitgliedschaft steigert Attraktivität für institutionelle Investoren Frankfurt am Main - 27. November 2019 - Die Northern Bitcoin AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) ist vom US-amerikanischen Finanzdienstleister MSCI Inc. in einen seiner anerkannten Indizes aufgenommen worden. Die Aktien der Northern Bitcoin AG wurden am 26. November nach Handelsschluss in den MSCI Global Micro Cap Index "MSCI Germany Index" aufgenommen. Der MSCI Germany Index misst die Performance des deutschen Aktienmarktes. "Die Aufnahme in den renommierten MSCI Germany Index ist ein wichtiger Meilenstein für die Northern Bitcoin-Aktie und ein toller Erfolg für unser Unternehmen am Kapitalmarkt", erklärt Aroosh Thillainathan, designierter CEO der Northern Bitcoin AG. "Mit dieser Indexaufnahme ist ein liquiderer Handel in unserer Aktie verbunden, der zu einer höheren Attraktivität insbesondere für institutionelle Investoren führt." MSCI Inc. mit Sitz in New York ist ein weltweit führender Anbieter von Anwendungen zur Unterstützung von Investitionsentscheidungen. MSCI-Produkte und -Dienstleistungen umfassen Indizes, Portfoliorisiko- und Bewertungsmethoden sowie Anwendungen zur Verwaltung von Wertpapierdepots. Zu den herausragenden Produkten des US-Finanzdienstleisters zählen die MSCI-Indizes. Die Northern Bitcoin AG mit Sitz in Frankfurt ist 2018 als nachhaltiger Bitcoin-Miner gestartet und verzeichnet ein rasantes Wachstum infolge der global starken Verbreitung des Bitcoins und seiner Blockchain. Die Gesellschaft betreibt unter anderem einen Mining-Standort auf Basis regenerativer Energieträger in Norwegen und profitiert von der schnell voranschreitenden Adaption des Bitcoins als "digitales Gold" und neue Assetklasse. Durch den Zusammenschluss mit der Whinstone US und den damit verbundenen neuen Facilities in den USA steigt die Gesellschaft zu einem der bedeutendsten Marktteilnehmer im Bereich Blockchain-Infrastruktur auf. Auf einer Fläche von 40,47 Hektar (entspricht rund 57 Fußballfeldern) entsteht in drei Phasen das größte Rechenzentrum Nordamerikas und die weltweit größte Crypto-Mining-Facility. Über Northern Bitcoin: Die Northern Bitcoin AG ist ein auf die Bitcoin-Blockchain fokussiertes Technologieunternehmen. Sie fordert den Status quo des Bitcoin-Minings heraus und definiert ihn neu. Als Pionier stellt sie dem Bitcoin und der Blockchain-Technologie eine nachhaltige Infrastruktur zur Verfügung. Dazu betreibt sie eigene modernste Mining-Hardware auf der Basis von erneuerbaren Energieträgern unter äußerst kosteneffizienten und sicheren Bedingungen sowie einen selbst entwickelten Mining-Pool. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main. Weitere Informationen unter www.northernbitcoin.com. Pressekontakt: Northern Bitcoin AG Dr. Hans Joachim Dürr Head of Corporate Communications Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt E-Mail: h.duerr@northernbitcoin.com Telefon: +49 69 348 752 89 Investor Relations: Sven Pauly E-Mail: ir@northernbitcoin.com Telefon: +49 89 125 09 03 31 