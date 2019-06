Die NTT Communications Corporation (NTT Com), das Unternehmen für IKT-Lösungen und internationale Kommunikation innerhalb der NTT Group (TOKYO:9432), und Symmetry Holding Inc (Symmetry), ein führender Anbieter von Managed SAP-Services mit Sitz in den USA, haben heute bekannt gegeben, dass Secure-24 Intermediate Holdings, Inc. (Secure-24), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von NTT Com, am 26. Juni (Japan-Standardzeit) eine endgültige Vereinbarung zur kompletten Übernahme von Symmetry durch Secure-24 eingegangen ist.

Managed Services gehören zu den Schlüsselkompetenzen, die NTT Com ausbaut, um die digitalen Transformationen seiner Kunden als DX Enabler zu unterstützen. Secure-24 spielt insbesondere am US-amerikanischen Markt eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung derartiger Funktionen. Symmetry verfügt über umfassendes Know-how im Bereich Managed SAP-Services und bietet diese großen Unternehmenskunden in unterschiedlichen Branchen, wie Konsumgüter, Life Sciences, Fertigung und Hightech in den USA, dem weltweit größten Markt für Managed Services, an. Symmetry bietet auch Migrations- und Betriebsdienstleistungen für SAP S/4 HANA, eine flexible Hochgeschwindigkeitsplattform, die voraussichtlich weit verbreitet sein wird.

"Durch die Übernahme von Symmetry wird es uns möglich sein, die umfassenden Managed Services, die wir unseren Kunden anbieten, auszubauen und gleichzeitig neue Möglichkeiten zu eröffnen", sagte Mike BeDell, Chief Executive Officer von Secure-24. "Angesichts der gemeinsamen Fachkompetenz beider Unternehmen und des umfangreichen Portfolios an Managed SAP-Services von Symmetry sind wir nun in der Lage, unseren Kunden auf der ganzen Welt einen höheren Mehrwert zu bieten."

"Seit mehr als 20 Jahren macht es sich Symmetry zur Aufgabe, dem Markt und unseren Kunden die qualitativ hochwertigsten SAP Cloud Hosting- und Anwendungsmanagement-Services anzubieten", sagte Pete Stevenson, der Chairman und CEO von Symmetry. "Wir freuen uns darauf, unseren Kunden mit den erweiterten Angeboten und globalen Ressourcen, die Secure-24 zu bieten hat, einen noch höheren Mehrwert zu erbringen, ohne dabei den kundennahen Support und den Einsatz für den Erfolg einzubüßen, für den unser Team steht und den unsere Kunden mittlerweile erwarten."

Die Transaktion wird voraussichtlich 2019 zum Abschluss kommen und unterliegt behördlichen Genehmigungen. Durch diese hundertprozentige Übernahme werden die einzigartigen Stärken von Symmetry vollständig in das Ökosystem von NTT Com integriert, einschließlich aller seiner Managed IT-Services sowie seiner Cloud-, Netzwerk- und Rechenzentrumsservices. Dadurch entsteht ein zunehmend robustes Angebot von Managed Services und Wartungsleistungen für die hybriden IT-Umgebungen seiner Kunden.

NTT Com wird seine technischen und betrieblichen Systeme weiter verbessern, um nachhaltig Managed Services bereitzustellen, die die digitale Transformation für die Kunden vorantreiben.

Übersicht über Symmetry Gesellschaft: Symmetry Holding Inc. Gründung: 1998 Chairman und CEO: Pete Stevenson Hauptsitz: Wisconsin, USA Geschäftstätigkeit: Managed IT-Services mit Schwerpunkt SAP Hauptbranchen: Konsumgüter, Life Sciences, Fertigung und Hightech

Über NTT Communications

NTT Communications löst die technischen Probleme der Welt durch Unterstützung von Unternehmen bei der Überwindung von Komplexitäten und Risiken in ihren ICT-Umgebungen mit verwalteten IT-Infrastrukturlösungen. Diese Lösungen werden unterstützt durch unsere weltweite Infrastruktur mit branchenführenden und global erstklassigen öffentlichen und privaten Netzwerken, die über 190 Länder und Regionen sowie mehr als 400.000 m2 der fortschrittlichsten Datenzentrumsanlagen der Welt abdecken. Unsere weltweit tätigen, professionellen Serviceteams stellen Beratung und Architektur für die Stabilität und Sicherheit bereit, die für unseren geschäftlichen Erfolg erforderlich sind. Unsere Größe und unsere weltweiten Kapazitäten sind unübertroffen. Gemeinsam mit NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO und Dimension Data bilden wir die NTT Group.

Über Secure-24

Secure-24, ein Unternehmen von NTT Communications, hat 18 Jahre Erfahrung mit der Bereitstellung betriebsnotwendiger gehosteter Anwendungen, umfassender Managed IT- sowie Cloud-Services für Unternehmen auf der ganzen Welt. Der Fokus von Secure-24 auf erstklassigen Service, Support, Governance und Compliance hat zu branchenführenden Kundenzufriedenheitsraten geführt. Das Unternehmen ist ein SAP-zertifizierter Hosting-, HANA- und Cloud-Partner, Microsoft Gold Partner und Oracle Gold Partner, der Anwendungen von Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, JD Edwards und Hyperion in allen Branchen für Unternehmen jeglicher Größe verwaltet. Secure-24 wurde von Computerworld in sechs aufeinanderfolgenden Jahren zu einem der 100 besten Arbeitgeber in der IT-Branche gekürt.

Besuchen Sie www.secure-24.com, um mehr über die Produkte und Services von Secure-24 zu erfahren.

Über Symmetry

Symmetry verwaltet auf globaler Ebene komplexe SAP-Installationen für mehr als 200 der weltweit führenden Unternehmen. Mit seinem proprietären, kundenorientierten Geschäftsmodell The Symmetry Way in Kombination mit der branchenweit fortschrittlichsten SAP-Hosting-Plattform und der branchenführenden Software-Suite ControlPanelGRC bietet Symmetry fachkundige, kundennahe SAP-Anwendungsmanagement-Services in allen Einsatzumgebungen, darunter On-Premise-, Hosted und Private, Public und Hybrid Cloud. Symmetry ist seit mehr als 23 Jahren im Geschäft und konnte sich eine Fachkompetenz aufbauen, die kein anderer unabhängiger SAP-Dienstleister vorweisen kann. Symmetry ist seit 2005 SAP-Partner und für SAP-Hosting, Cloud- und SAP-HANA-Betrieb zertifiziert. Symmetry hat seinen Hauptsitz in Brookfield, Wisconsin und betreibt weitere Standorte in Nordamerika und Europa.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://symmetrycorp.com

Die in dieser Pressemitteilung genannten Unternehmens- und Dienstleistungsnamen sind Marken, Dienstleistungsmarken und eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

