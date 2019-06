WASHINGTON (dpa-AFX) - Beim jährlichen US-Stresstest für die größten Finanzkonzerne könnte die Deutsche Bank am Donnerstag (22.30 Uhr) erneut Probleme bekommen. Den ersten Teil der von der US-Notenbank durchgeführten Belastungsproben zur Prüfung der Krisenfestigkeit des Finanzsystems hat die Deutsche-Bank-Tochter DB USA zwar bestanden. Doch der zweite Teil, bei dem es nicht um die Kapitaldecke, sondern um interne Kontrollen und Risikomanagement geht, gilt als knifflig. Sollte die Deutsche Bank hier zum vierten Mal mit ihrem US-Ableger durchfallen, würde das nicht nur weiter am Image kratzen. Es könnte auch die unangenehme Folge haben, dass die Tochter nicht wie erhofft Geld an den Mutterkonzern ausschütten darf./hbr/DP/he

