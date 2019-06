Tesla, BYD, Albemarle & Co: E-Mobilität bietet unglaubliche Möglichkeiten

Wenn es um die Mobilität der Zukunft geht, denken die meisten Menschen zunächst an die Elektromobilität. Noch stellt der Elektroautomarkt einen Nischenbereich innerhalb der Autoindustrie dar. Schuld daran sind die immer noch relativ geringen Reichweiten der Fahrzeuge, das unzureichende Netz an Ladestationen oder der hohe Preis. Allerdings sind die Automobilkonzerne gerade dabei, diese Probleme in den Griff zu bekommen und der Elektromobilität endgültig zum Durchbruch zu verhelfen.

Sämtliche Hersteller haben neue elektrisch angetriebene Modelle angekündigt. Autofahrer erwartet in den kommenden Jahren eine wahre Flut an reinen Elektrofahrzeugen und Plug-In-Hybriden. Da gleichzeitig auch die Erneuerbaren Energien ausgebaut werden, besteht die Aussicht auf eine nennenswerte Entlastung der Umwelt.

