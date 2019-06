=== 07:15 DE/Gesco AG, ausführliches Jahresergebnis, Wuppertal 07:15 DE/Fintech Group AG, Jahresergebnis, Frankfurt 07:30 AT/Zumtobel Group AG, Jahresergebnis, Dornbirn 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 1Q *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 2Q, Stockholm 08:30 DE/Bundespräsident Steinmeier, Ernennung von Christine Lambrecht zur neuen Bundesjustizministerin, Berlin *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juni *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juni 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV, Stuttgart 10:00 DE/Bauer AG, HV, Schrobenhausen *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juni *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 104,6 zuvor: 105,1 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -3,2 zuvor: -2,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,2 Vorabschätzung: -7,2 zuvor: -6,5 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni PROGNOSE: +0,29 zuvor: +0,30 11:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer und Verfassungsschutzpräsident Haldenwang, Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2018, Berlin 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), PK zum Start des Carsharing- Dienstes "WeShare", Berlin *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,3% gg Vj *** 14:30 US/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,1% gg Vq 2. Veröff.: +3,1% gg Vq 4. Quartal: +2,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +0,8% gg Vq 2. Veröff.: +0,8% gg Vq 4. Quartal: +1,7% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 219.000 zuvor: 216.000 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q, Beaverton *** 22:30 US/Fed, Zweiter Teil der Ergebnisse der Banken- Stresstests *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juni *** - CH/Wabco Holdings Inc, ao HV mit Abstimmung über Übernahmeangebot von ZF Friedrichshafen, Bern - DE/Traton Group (bislang Volkswagen Truck & Bus GmbH), Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

