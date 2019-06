Die Märkte beschäftigt vor allem das Treffen von Trump und Xi beim G20-Gipfel. Der US-Präsident hat zuvor erneut mit weiteren Strafzöllen gedroht.

Angeführt von Thyssen-Krupp-Gewinnen und genährt von G20-Hoffnungen hat sich der deutsche Leitindex Dax am Mittwoch wieder leicht in die Gewinnzone vorgearbeitet. Zum Handelsende lag der Leitindex um 0,14 Prozent im Plus bei 12.245 Punkten. An diesem Donnerstag konnte er erneut leicht zulegen und notiert auf außerbörslichen Handelsplattformen vorbörslich bei 12.287 Punkten.

Im Vorfeld des G20-Gipfels der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, der am Freitag in Japan beginnt, interessiert die Märkte vor allem die Konfrontation von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping. Die beiden Handelsstreit-Kontrahenten und Staatschefs der größten Volkswirtschaften der Welt werden sich am Rande des Gipfels im japanischen Osaka treffen.

"Die Märkte hoffen auf ein freundliches Aufeinandertreffen und die Chancen dafür stehen nicht schlecht", sagte Frank Häusler, Chefstratege von Vontobel Asset Management. Denn Trumps Frist laufe allmählich ab, den Handelsstreit mit China beizulegen und damit angesichts der Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr einen wichtigen Erfolg für seine Wiederwahl zu verbuchen.

Scheiterten die Handelsgespräche zwischen Trump und Xi erneut, werde es nur Verlierer geben, warnte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Trump hat erneut mit zusätzlichen Strafzöllen gedroht, sollte es keine Einigung geben. Das könnte die Chinesen zwar an den Verhandlungstisch zwingen, sagte Stanzl. "Strafzölle aber sind auch toxisch, wenn sie zu lange angewandt werden. Und die Weltwirtschaft zeigt schon sichtbare Vergiftungsanzeichen."

Vor diesem Hintergrund rechnen Investoren zwar weiter fest mit einer Fed-Zinssenkung im Juli. Führende US-Notenbanker nahmen Spekulationen auf eine rasche und deutliche Lockerung der Geldpolitik allerdings den Wind aus den Segeln. Die Notenbank stehe vor einer schwierigen Aufgabe, schrieben die Analysten der BayernLB. Sie müsse den Eindruck vermeiden, bei ihrer Entscheidung dem Druck des US-Präsidenten nachzugeben. Dieser hat wiederholt Zinssenkungen gefordert.

Auf Unternehmensseite blieben die Thyssen-Krupp-Aktien mit einem finalen Aufschlag von 6,88 Prozent unangefochten an der Dax-Spitze. Händler verwiesen auf Spekulationen, denen zufolge der finnische Hersteller Kone eine Offerte für die Aufzugssparte des Essener Konzerns vorbereitet.

1 - Vorgaben aus den USA

Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Handelsstreits zwischen den USA und China und Verluste bei Gesundheitswerten haben am Mittwoch die Wall Street verunsichert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss minimal tiefer mit 26.537 Punkten, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...