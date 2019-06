Am Vortag war der DAX an der Marke von 12.330 Punkten gescheitert und in Folge wieder nach Süden abgedreht. Es muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass der DAX nun Kurs auf 12.130 Punkte nimmt. Dies gilt solange der Leitindex unter 12.330 Punkten bleibt.

Zu beachten ist das offene Gap um 11.530 Punkte, welches wieder geschlossen werden sollte. Der DAX wird aktuell sehr von externen Faktoren gesteuert, unter anderem dem bevorstehenden G20-Gipfel, dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, dem weiteren Kurs der US-Notenbank Fed und der eskalierenden Lage im Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 12.245 Punkten, vorbörslich bei 12.230 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.130, 12.000 und 11.850 Punkten, nach oben bei 12.200, 12.300, 12.400 und 12.450 Punkten.

Iran-Krise und Handelskonflikt zwischen USA und China belastet.

DAX-Doppeltopp um 12.450 Punkte?

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...