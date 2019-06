Die Nordex Group nimmt in Kroatien 58 MW unter Vertrag DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge Die Nordex Group nimmt in Kroatien 58 MW unter Vertrag 27.06.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 27. Juni 2019. Die Nordex Group baut ihre Marktpräsenz in Kroatien weiter aus. Der staatliche Energieversorger Hrvatska elektroprivreda (HEP Group) hat dem Hersteller jetzt den Auftrag zur Lieferung von 18 Turbinen des Typs N131/3600 für den Windpark "Korlat" erteilt. Die Nordex Group ist ebenfalls über einen Premium-Service-Vertrag für die Wartung und Instandhaltung der Anlagen über die Laufzeit von 20 Jahren zuständig. Für die HEP Group ist es der erste Windpark in ihrem Kraftwerksportfolio. "Wir freuen uns, dass die HEP Group ihren bestehenden Kraftwerkspark jetzt erstmals um Windenergieanlagen erweitert und sich dabei für unsere Anlagentechnologie entschieden hat. Mit dem Bau von Korlat unterstützen wir die HEP Group auf ihrem Weg zu einer CO2-freien, klimaneutralen Stromerzeugung", so Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. "Korlat" wird rund 40 Kilometer von der Hafenstadt Zadar nahe der Stadt Benkovac im Landesinnern entstehen. Der Park entsteht in einer Höhe von 270 bis 340 Metern über dem Meeresspiegel. Am Standort herrscht eine mittlere Windgeschwindigkeit von 7,2 Meter pro Sekunde, ideale Bedingungen für die N131/3600, die gezielt auf mittlere und sehr schwache Windgeschwindigkeiten ausgelegt ist. Der Start der Lieferung der Anlagen erfolgt Ende 2019. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2020 vorgesehen. "Der Windpark Korlat wird das erste Windkraftwerk in unserem Erzeugungsportfolio sein, aber auch das erste Kraftwerk in Kroatien, das Strom ohne Förderung erzeugt. Weitere Windkraftanlagenprojekte sind in Vorbereitung, die im Rahmen eines Entwicklungsszenarios für erneuerbare Energien entwickelt werden", sagt Frane Barbari, Vorstandsvorsitzender von HEP d.d. Der Windpark Korlat wird rund 170 GWh Strom erzeugen. Das entspricht rund 1,5% des kroatischen Stromverbrauchs. Hrvatska elektroprivreda (HEP Group) im Profil Hrvatska elektroprivreda (HEP Group) ist das nationale kroatische Energieunternehmen, das sich seit mehr als einem Jahrhundert der Erzeugung, Verteilung und Lieferung von Strom widmet. In den letzten Jahrzehnten hat es sich zudem auf die Verteilung und Lieferung von Wärmeenergie und Erdgas an Kunden fokussiert. Bis 2030 plant HEP, den Anteil der erneuerbaren Energien von 35 auf über 50 Prozent zu erhöhen. Dieses Ziel soll durch die Erhöhung der Kapazität und Erzeugung bestehender Wasserkraftwerke, durch den Bau neuer Wasserkraftwerke und durch Investitionen in Windenergieanlagen, Solarkraftwerke sowie andere erneuerbare Energien erreicht werden. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen: Nordex SE Felix Losada Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141 flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren: Nordex SE Felix Zander Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116 fzander@nordex-online.com 27.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: info@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com ISIN: DE000A0D6554 WKN: A0D655 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 829059 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 829059 27.06.2019 ISIN DE000A0D6554 AXC0037 2019-06-27/07:30