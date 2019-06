Der Klimaschutz gewinnt in der Politik weiter an Bedeutung. Die großen Sieger sind die Grünen - sowohl in Deutschland als auch im Europaparlament. An der Börse dürften "grüne Aktien" weiter in den Fokus rücken. Das gilt auch für Akasol, Hersteller von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge.Akasol ordert die Batteriezellen von Samsung SDI, LG oder CATL, veredelt diese mit Hard- und Software und bieten sie ihren Kunden als maßgeschneiderte Lösungen für individuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...