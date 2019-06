The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0VL70 BOREALIS 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0101589353 RABOBK NEDERLD 09-19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0187695553 LGT BANK 2019 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0WMAZ4 DB PRIV.FIRMENK.HPF 09/19 BD00 BON EUR N

CA EHYJ XFRA DE000EH1A311 COBA MTH E2308 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SYC1 LBBW NK STUFENZINS 13/19 BD00 BON NOK N

CA XFRA DE000LFA0489 LFA F.B.BAYERN IS.R1048 BD01 BON EUR N

CA 32AA XFRA GRC4951193D4 AEGEAN AIR 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA CA86682ZAC01 SUN LIFE FIN. 2019 BD02 BON CAD N

CA XFRA US89114QAS75 TORONTO-DOM. BK 14/19MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US89114QAT58 TORONTO-DOM. BK 14/19 FLR BD02 BON USD N

CA ZZXC XFRA XS0436314545 OEBB INFRAST 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1082890317 CCB (ASIA) 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA ERMJ XFRA DE000A2TSMP9 DEAG DT.ENTERTN. JUNGE EQ00 EQU EUR Y

CA UO4J XFRA BE0945524651 BELFIUS EQU.-EUR.CONV. CC FD00 EQU EUR N