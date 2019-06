The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0481301031 ZUGER KT.BK 19/30 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0482172407 A ROL GEN VE 19/29 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB7V05 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7VT2 BAY.LDSBK.IS. 19/34 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7VV8 BAY.LDSBK.IS. 19/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7VW6 BAY.LDSBK.IS. 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7VX4 BAY.LDSBK.IS. 19/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7WE2 BAY.LDSBK.IS. 19/34 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31L7 LB.HESS.THR.CARRARA06L/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31M5 LB.HESS.THR.CARRARA06M/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31W4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06C/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4XK8 LB.HESS.THR. IHS 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13C15 LBBW STUFENZINS 19/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13C23 LBBW STUFENZINS 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013431137 AGENCE FR.DV 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013431277 BNP PARIBAS 19/31 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA NO0010856750 CENTRALN.GRP 19/23 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US02665WCX74 AM.HONDA FIN 19/22 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US02665WCY57 AM.HONDA FIN 19/22 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US02665WCZ23 AM.HONDA FIN 19/24 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US40414LAQ23 HCP 19/26 BD01 BON USD N

CA XFRA US40414LAR06 HCP 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128286Z85 USA 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128287A26 USA 19/21 BD01 BON USD N