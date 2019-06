FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C4Q XFRA AU000000CMW8 CROMWELL PTY GP STPLD SEC 0.011 EUR

7XC XFRA US14174T1079 CARETRUST REIT DL-,01 0.198 EUR

FSV XFRA CA1946931070 COLLIERS INTL GRP INC. SV 0.044 EUR

53U XFRA CA02215R1073 ALTUS GROUP LTD 0.100 EUR

557 XFRA CA86863R1055 SUPREMEX INC. 0.043 EUR

EZO XFRA AU000000ABP9 ABACUS PROPERTY GRP UTS 0.057 EUR

0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.122 EUR

R9L1 XFRA US30068N1054 EXANTAS CAPITAL DL-,001 0.198 EUR

1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.027 EUR

5NG XFRA CA91912H1082 VALENER INC. 0.201 EUR

HSC2 XFRA ES0139140174 INMOBIL.COL.SOC.EO 2,50 0.200 EUR

PAN XFRA GB00B02QND93 PAYPOINT PLC LS -,0033 0.235 EUR

618 XFRA US05684B1070 BAIN CAP.SPEC.FIN. -,001 0.361 EUR

2T3 XFRA US78645L1008 SAFEHOLD INC. DL-,01 0.137 EUR

BGTA XFRA US1084412055 BRIDGESTONE ADR 1/2 O.N.

21S1 XFRA US84860W3007 SPIRIT REALTY CAP. DL-,05 0.550 EUR