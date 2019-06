FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PH01 XFRA CA3900872035 GREAT ATLANTIC RES CORP.

9S9 XFRA KYG857AW1047 SUN.KING PW.EL.REGS HD-10

XFRA CA17254T1030 CIPHER RESOURCES INC.

AT1 XFRA LU1673108939 AROUNDTOWN EO-,01

GYC XFRA LU0775917882 GRAND CITY PROPERT.EO-,10

CN6 XFRA KYG1267V1005 BII RAILW.TRANSP.TECH.H.

3G8B XFRA CA3808957060 GOLDEN DAWN MINERALS

4LG XFRA CH0371153492 LANDIS+GYR GROUP AG SF 10

XFRA CA25374Q4043 DIFFERENCE CAP. FINL