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AROUNDTOWN SA Chart 1 Jahr
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AROUNDTOWN SA7,212-4,48 %
BII RAILWAY TRANSPORTATION TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD0,067+1,83 %
DIFFERENCE CAPITAL FINANCIAL INC2,996-1,67 %
EMPRESS RESOURCES CORP0,023-0,43 %
GOLDEN DAWN MINERALS INC0,0290,00 %
GRAND CITY PROPERTIES SA19,93-4,18 %
GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP0,013-33,68 %
LANDIS+GYR GROUP AG73,10+2,45 %
SUN.KING POWER ELECTRONICS GROUP LTD0,116-1,69 %