Entgegen den Analystenmeinungen vor zwei bis drei Wochen und einigen Rückstufungen der Gewinnschätzungen ging es gestern in die andere Richtung. Micron Technology avisiert deutlichen Gewinnzuwachs und war am Tagesende 13 % teurer. Auch Intel und AMD zogen um 3 bis 3,5 % an und auch Nvidia als Grafikspezialist um 5 %. Mal sehen, was heute die deutsche Variante, Infineon, macht. Das alles ist ein Vorgeschmack auf die Berichtsaison, die in etwa 10 Tagen mit den ersten Ergebnissen beginnt.



