Als die letzte große Übertreibung beim Kaffeepreis im März 2010 um 225 US-Cent loslegte, stieg der Preis bis Mai 2011 rasch auf ein Verlaufshoch von 386,60 US-Cent an. Erst in diesem Bereich realisierten Händler die starke Übertreibung und schickten den Kaffee Future in eine langfristige Korrektur, die sogar noch bis heute andauert und ein Verlaufstief bei 86,35 US-Cent hervorgebracht hat. Besonders spannend präsentieren sich im Kursverlauf die letzten Handelswochen, die ausgesprochen stark waren und direkt an den 50-Wochen-Durchschnitt um 106 US-Cent aufwärts geführt haben. Zwar scheiterten Käufer mit einem ersten Ausbruchsversuch, seit zwei Wochen läuft aber schon wieder eine signifikante Annäherung und könnte unter günstigen Umständen sogar zu einem Kursausbruch darüber führen.

Zunächst einmal bleibt der Kaffeepreis bei grob 106 US-Cent gedeckelt. Erst darüber kann tatsächlich weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich von 110 US-Cent, darüber sogar ...

