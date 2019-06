DATAGROUP SE: Bernd Krakau in den Vorstand von EuroCloud gewählt DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges DATAGROUP SE: Bernd Krakau in den Vorstand von EuroCloud gewählt 27.06.2019 / 08:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bernd Krakau in den Vorstand von EuroCloud gewählt Pliezhausen, 27. Juni 2019. Bernd Krakau, Generalbevollmächtigter Portfolio & Digital der DATAGROUP, wurde in den Vorstand des Interessenverbands der deutschen Cloud Wirtschaft, EuroCloud Deutschland_eco e.V., gewählt. Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des Verbandes der Cloud-Computing Wirtschaft in Deutschland in Köln wurde der Vorstand neu gewählt. Die bisherigen Vorstände Thomas von Bülow und Markus Stahl traten nicht erneut zur Wahl an. Neu ins Gremium gewählt wurden Thomas Noglik und Bernd Krakau, der Generalbevollmächtigte Portfolio und Digital bei DATAGROUP. EuroCloud Deutschland_eco e.V. wurde vor zehn Jahren gegründet und setzt sich seitdem für Akzeptanz und bedarfsgerechte Bereitstellung von Cloud Services in Deutschland ein. Als erfahrener Cloud-Provider engagiert sich DATAGROUP nun mit Bernd Krakau im Vorstand dieses Verbandes um die Verbreitung von Cloud-Services in Deutschland voranzutreiben und bringt umfangreiche Managed Hosting und Managed Services Expertise in den Verband ein. Cloud-Services sind für Unternehmen künftig von immer größerer Bedeutung. Neue digitale Geschäftsmodelle erfordern gut ausgestattete Rechenzentren und ständige Verfügbarkeit, eine Leistung, die nicht alle Unternehmen intern stemmen können oder möchten. Als Full-Service IT Dienstleister verfügt DATAGROUP über umfangreiche Cloud Erfahrung, sowohl im Betrieb als auch in der Beratung, der Migration in die Cloud und in der Optimierung von Applikationen für die Cloud. "Wir sehen bei DATAGROUP täglich, wie wichtig Cloud-Services für unsere Kunden sind. Der EuroCloud Deutschland_eco e.V nimmt dabei eine Schlüssel-Rolle ein um die Rahmenparameter für den weiteren Ausbau der Cloud Infrastruktur in Deutschland erfolgreich voranzutreiben. Ich freue mich sehr, künftig als Vorstand diese Ziele zu unterstützen.", erklärt Bernd Krakau. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 2.000 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. Kontakt: DATAGROUP SE Claudia Erning Investor Relations Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Fon +49-7127-970-015 Fax +49-7127-970-033 Claudia.Erning@datagroup.de 27.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 (0)7127 970 000 Fax: +49 (0)7127 970 033 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 831763 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 831763 27.06.2019 ISIN DE000A0JC8S7 AXC0050 2019-06-27/08:31