200 Prozent Plus in nur drei Monaten - der Höhenflug des Bitcoin ist extrem. Auch die Zwischenkorrekturen haben es in sich. Gestern Nacht wurde ein Hoch von 13880 Dollar erreicht - bevor der Kurs blitzartig fast zehn Prozent korrigierte. Das sorgte für einige Aufregung und noch einmal erhöhte Handelsaktivität. Besonders spannend wurde es für Nutzer der Handelsplattform Coinbase. Coindesk zufolge gab es größere Ausfälle. Zwischenzeitlich ist die Plattform jedoch wieder online. Das starke Comeback ...

