Weil sich der Dollarindex von seinem Dreimonatstief lösen konnte, hält sich das Interesse an Gold derzeit in Grenzen. Die Marke von 1.400 Dollar blieb bislang aber unverletzt.Außerdem haben die zehnjährigen US-Renditen mittlerweile die Marke von zwei Prozent wieder überwunden, was an den Goldmärkten ebenfalls auf die Stimmung drückte. Mit großer Spannung wird nun das am Wochenende stattfindende Treffen von US-Präsident Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi erwartet. Sollte es hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...