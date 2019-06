IRW-PRESS: QYOU Media Inc.: The Q India und Mediology unterzeichnen Partnerabkommen für Anzeigenverkauf

- Das von Google unterstützte Werbenetzwerk Readwhere Ad Exchange zählt zu den größten heimischen Anbietern Indiens

TORONTO und LOS ANGELES, 27. Juni 2019 - QYOU Media (TSXV:QYOU; OTCQB: QYOUF) hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen ein Partnerabkommen mit Mediology unterzeichnet hat, um den Anzeigenverkauf für The Q India über seine verschiedenen mobilen Vertriebskanäle bzw. OTT-Vertriebsstellen anzukurbeln. Mediology ist Besitzer und Betreiber von Readwhere AdExchange, dem größten heimischen Werbenetzwerk Indiens. Readwhere AdExchange ist außerdem Indiens größter Google Certified Channel Partner. Readwhere AdExchange erarbeitet in direkter Zusammenarbeit mit Markenunternehmen und Agenturen eine Vielzahl von hochprofitablen CPM- und CPC-Kampagnen.

In Bezug auf die Gesamtzahl der Internetnutzer rangiert Indien mit 570 Millionen an zweiter Stelle hinter China und verzeichnet hier ein Jahreswachstum von 13 %. Die Ausgaben für digitale Werbung stiegen im Jahr 2018 um 34 % und machen mittlerweile 21 % des gesamten Werbungsmarktes aus. Mehrere Sendestationen haben bereits mit dem kombinierten Verkauf von Werbeeinschaltungen über OTT-Plattformen und lineare Plattformen begonnen, um wesentliche Eigenschaften gewinnbringender zu vermarkten und die verstärkte Nutzung von digitalen Bestandsdaten zu forcieren. Das von Mediology betriebene Werbenetzwerk Readwhere Advertising Exchange wurde 2014 ins Leben gerufen und hat sich darauf spezialisiert, Marken wie Samsung, Tata, Lufthansa, Amazon, Asian Paints, Ford und Royal Sundaram mit kostengünstiger und zielgerichteter Werbung zu versorgen.

CEO und Mitbegründer Manish Dhingra meint: Wir sind ständig auf der Suche nach innovativen Partnerschaften, um Werbefachleute und Agenturen bei der Umsatzsteigerung zu unterstützen. Sowohl Google als auch Amazon sind auf unser Unternehmen aufmerksam geworden, seit wir es geschafft haben, mit dem massiven Anstieg beim Konsum von Unterhaltungsmedien über das Internet und über mobile Geräte in Indien Gewinne zu machen. Vor allem bei der jungen indischen Bevölkerung ist hier landesweit ein starker Trend zu beobachten und wir finden es großartig, gemeinsam mit 'The Q India' eine starke Werbeplattform aufzubauen, auf der das Unternehmen dieser Kundengruppe seine Inhalte präsentieren kann.

Curt Marvis, CEO und Mitbegründer von QYOU Media, erklärt: In Indien besteht unser Ziel darin, ein großartiges Produkt für die Zielgruppe der jungen Inder zu entwickeln und dieses für den Massenvertrieb zu nutzen. Mit dem Zugang zu diesem Publikum eröffnen sich entsprechende Gewinnchancen, die uns nun zunehmend Gewinne bescheren. Mediology bietet eine einzigartige und bewährte Plattform, auf der hochwertige CPM- und CPC-Kampagnen an die Internetnutzern und die Nutzer mobiler Geräte herangebracht werden. Wir finden es großartig, dass wir im Rahmen unserer weiteren Initiativen zur Kundenbindung und Umsatzsteigerung auf die Unterstützung dieses Unternehmens zählen können.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das von kreativen Köpfen und Influencern unterstützt wird. Wir kuratieren und vertreiben Premium-Inhalte führender digitaler Video-Produzenten als Paket für den Mehrfachbildmodus und verschiedene Plattformen vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und Disney entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials und der Generation Z richten; diese umfassen unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, Influencer-Marketingkampagnen mobile Apps und Video-on-Demand-Formate. Die Inhalte von QYOU Media erreichen mehr als 500 Millionen Verbraucher rund um den Globus. Mehr erfahren über unsere Arbeit können Sie unter www.qyoumedia.com.

Über Mediology Software:

Mediology ist in Indien Marktführer für Produkte und Plattformen mit Spezialisierung auf End-to-End-Technologielösungen für die Medien- und Verlagsbranche. Im Aufbau von Kundenplattformen wie Readwhere.com (Indiens größter digitaler Zeitungskiosk) und Eduwhere.in (Indiens führende Prüfungsvorbereitungsplattform) bzw. im Aufbau von SaaS-basierten Unternehmensplattformen wie Readwhere Complete Mobile Solution und Readwhere AdExchange kann das Unternehmen mit rund einem Jahrzehnt an Erfahrung punkten. Mediology will mit seinen Produkten Werte für die nächste Milliarde Internetnutzer schaffen. Einige der größten indischen Verlagshäuser wie Indian Express, Jagran, Patrika, Andhra Jyothy, Sakshi und Malayala Manorma nutzen Mediologys Plattformen, um ihre digitale Präsenz zu steigern und höhere Umsätze zu erzielen. Mehr über die von Mediology entwickelten Lösungen finden Sie auf http://www.mediologysoftware.com.

