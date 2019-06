Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. und Rapid Dose Therapeutics unterzeichnen Vereinbarung zur Lieferung von QuickStrip Oral Thin Strips nach Michigan DGAP-News: Chemesis International Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. und Rapid Dose Therapeutics unterzeichnen Vereinbarung zur Lieferung von QuickStrip Oral Thin Strips nach Michigan 27.06.2019 / 09:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Chemesis International Inc. und Rapid Dose Therapeutics unterzeichnen Vereinbarung zur Lieferung von QuickStrip Oral Thin Strips nach Michigan Rapid Dose Therapeutics gewährt Chemesis mit Goldlieferantenstatus für die Lizenzierung, Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf von QuickStrip von RDT Vancouver, BC, 27. Juni 2019 - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis"), und Rapid Dose Therapeutics Inc. ("RDT") sind stolz darauf, eine zusätzliche endgültige Vereinbarung zur Einführung von QuickStrip Oral Thin Strips im US-Bundesstaat Michigan unterzeichnet zu haben. Das Unternehmen hatte zuvor eine endgültige Vereinbarung zur Produktion von QuickStrips für den US-Bundesstaat Kalifornien und die anschließende Lieferung von QuickStrips nach Puerto Rico bekannt gegeben. "Wir konzentrieren uns darauf, den Verbrauchern auf dem US-amerikanischen Markt für medizinisches Cannabis und Freizeit-Cannabis eine rauchfreie Wahl zu bieten", sagte Mark Upsdell, CEO von RDT. "RDT wird unsere strategischen globalen Partnerschaften weiter ausbauen und unseren Marktanteil im Cannabissektor weiter stärken. Diese Vereinbarung mit Chemesis stärkt die Position von QuickStrip als wachsendes internationales Marken- und Abgabegerät für Verbraucher in Michigan und bietet gleichzeitig gesundheitliche Vorteile und eine Verbesserung der Patientenergebnisse. " Die firmeneigene QuickStrip -Technologie von RDT ist ein schnelles, bequemes, präzises und diskretes orales Abgabesystem für Medikamente, das den Verbrauchern ein "No Smoke, No Smell, No Stigma" -Produkt bietet. Chemesis erwartet, QuickStrip bis Ende 2019 in Michigan produzieren und vertreiben zu können. "Chemesis unterhält weiterhin eine sehr sehr gute Partnerschaft mit RDT. Wir freuen uns außerordentlich, QuickStrip Oral Thin Strips zusätzlich in einen weiteren US Bundestaat einführen zu könne", sagte Edgar Montero, CEO von Chemesis. "Chemesis hat kürzlich die Vermarktung von QuickStrip Oral Thin Strips in Puerto Rico angekündigt. Dies ist ein bedeutender Schritt in Richtung eines großflächigen Vertriebs in den USA und anderen Märkten. Chemesis ist davon überzeugt, dass die Partnerschaft mit RDT unsere Aktionäre eine zusätzliche Wertsteigerung bringen wird. " Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. ist ein vertikal integriertes in mehreren US-Bundesstaaten tätiges Unternehmen mit internationalen Geschäftsbetrieben in Puerto Rico und Kolumbien. Chemesis wird seit Juli 2018 unauffällig an der CSE gehandelt und baut in den Märkten, wo das Unternehmen tätig ist, den Anbau, die Extraktion, den Vertrieb und die Marken aus. Das Unternehmen konzentriert sich auf umsichtige Kapitalallokation, um die Bewahrung seines Erstanbietervorteils zu gewährleisten, während es neue Märkte betritt. Das Unternehmen bemüht sich um eine Differenzierung durch den Einsatz von Ressourcen auf Märkten mit großen Möglichkeiten. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico sowie Kalifornien und baut zurzeit eine GMP zertifizierte Anlage in Columbien. Chemesis' puerto-ricanische Betriebe sind für den Betrieb von 100.000 Quadratfuß Anbaufläche und 35.000 Quadratfuß Produktionsfläche lizenziert. Das Unternehmen ist positioniert, um zusätzliche Lizenzen in äußerst wettbewerbsorientierten leistungsabhängigen US-Bundesstaaten zu erwerben, und wird seine Präsenz erweitern, um sicherzustellen, damit es seinen Erstanbietervorteil behält. INVESTOR RELATIONS: ir@chemesis.com 1 (604) 398-3378 Soziale Medien: Chemesis.facebook Chemesis.twitter Chemesis.instagram DesertZen.instagram CaliforniaSap.instagram Jay&SB.instagram Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 27.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 831987 27.06.2019 ISIN CA1635991039 AXC0060 2019-06-27/09:07