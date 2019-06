Nach wie vor sind die politischen Unsicherheiten omnipräsent an den Märkten. Gestern zuckte der DAX nach positiven Aussagen zum Streit zwischen den USA und China einmal kurz nach oben. Am Ende ging er trotzdem kaum verändert aus dem Handel.



Weitere Themen sind heute Gold, der WANT Index, Bayer, Thyssenkrupp, die Deutsche Wohnen, Rocket Internet und Metro. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.