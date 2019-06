Gestern Mittag kehrte der DAX mal kurzfristig über die 12.300 Punkte-Marke zurück. Doch es blieb bei einem kurzen Aufbäumen. Am Nachmittag näherte sich der DAX wieder dem Vortagesschlusskurs an. Schließlich schloss er mit einem Plus von 0,14 Prozent.



Marktidee: ThyssenKrupp. Bei Thyssenkrupp ist die Übernahmefantasie zurück. Analysten brachten gestern erneut den finnischen Konzern Kone als Käufer für die Aufzugssparte ins Spiel. Die Aktie von Thyssen legte daraufhin zeitweise um mehr als acht Prozent zu. Dabei sprang der Kurs über eine wichtige Marke. Damit sich das kurzfristige Bild weiter aufhellt, muss die Thyssen-Aktie aber noch einen anderen Widerstand knacken.